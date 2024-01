Quem pode se tornar o primeiro trilionário do mundo

O mundo pode ter seu primeiro trilionário nos próximos 10 anos. É o que aponta um levantamento da Oxfam, organização que faz parte de um movimento global contra a pobreza, a desigualdade e a injustiça. A entidade também calculou que a fortuna dos cinco homens mais ricos do mundo praticamente dobrou de 2020 para cá.

Por outro lado, a pesquisa aponta que 5 bilhões de pessoas ficaram mais pobres no mesmo período. Em proporção, é o mesmo que dizer que praticamente seis em cada 10 pessoas ficaram mais pobres desde 2020.

Mas quem pode se tornar o primeiro trilionário do planeta? A EXAME consultou quem lidera a lista dos maiores bilionários do mundo da revista norte-americana Forbes, que é atualizada em tempo real. Se considerarmos os nomes que estão no topo de lá hoje, quem tem mais chance de ser trilionário é o norte-americano Elon Musk. Veja abaixo a lista dos cinco maiores bilionários.

Elon Musk: US$ 225,1 bilhões

Atualmente, a pessoa mais rica do mundo é o polêmico Elon Musk. De acordo com as classificações em tempo real da Forbes, o bilionário tem um patrimônio líquido de 225,1 bilhões de dólares.

A fortuna do bilionário está ancorada em uma empresa que representa o futuro da mobilidade urbana, a Tesla, de veículos elétricos. Ele também é dono da SpaceX, empresa de foguetes que segue testando os modelos e tecnologias desenvolvidas - o que custa muita grana. Se decolar, a chance de escalar ainda mais os cofres de Musk é alta.

Em 2022, ele também comprou o Twitter, agora X, por 44 bilhões de dólares. Embora não seja o CEO da rede social, ele ainda exerce ampla influência e a plataforma vive imersa em polêmicas. Mudanças na forma de monetizar no site, planos de assinaturas e algoritmos duvidosos fizeram com que parte dos anunciantes e dos usuários se afastassem da plataforma. O resultado? Um relatório divulgado pela empresa de gestão de ativos Fidelity estima que o valor da empresa tenha diminuído aproximadamente 71,5% em relação ao seu preço desde a aquisição em outubro de 2022.

Bernard Arnault e família: US$ 178,1 bilhões

No segundo lugar na lista dos bilionários está um grupo familiar liderado por Bernard Arnault. O empresário francês atuou como CEO da LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, o maior grupo de luxo do mundo, desde que se tornou o acionista majoritário em 1989. Hoje, o conglomerado engloba mais de 70 marcas de luxo em diversas indústrias, como moda, beleza, vinhos e relógios - e a fortuna dele e de sua família é de cerca de 178,1 bilhões de dólares.

Bernard Arnault ganhou o apelido "Exterminador do Futuro" devido a suas táticas empresariais agressivas, notadamente evidenciadas na década de 1980, quando comprou a Boussac, controladora da Dior, e demitiu cerca de 9.000 pessoas, mantendo apenas a marca Dior.

Hoje, o grupo LVMH possui uma estratégia de aquisições, visando aumentar seu retorno sobre patrimônio com novas empresas.

Jeff Bezos: US$ 175,7 bilhões

O dono da Amazon, Jeff Bezos é hoje o terceiro homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada de 175,7 bilhões de dólares. Em 1994, Bezos fundou a plataforma de e-commerce em uma garagem de Seattle - e sua riqueza disparou à medida que a empresa cresceu e se tornou a gigante do comércio eletrônico que é hoje. Hoje, ele deixou o comando da companhia e se dedica à filantropia.

A manutenção de sua fortuna está no desafio, claro, de seguir desenvolvendo a gigante do e-commerce depois do boom da pandemia e administrar lojas físicas, operações pela internet e toda infraestrutura do varejo, um setor em constante transformação. Para se blindar disso, a empresa de tecnologia também desenvolve outros produtos, como de computação na nuvem.

Larry Ellison: US$ 137,1 bilhões

No quarto lugar entre as pessoas mais ricas do mundo está Larry Ellison, o fundador da Oracle, gigante especializada no desenvolvimento e comercialização de hardware e softwares e de bancos de dados. A fortuna dele é de 137,1 bilhões de dólares, segundo o levantamento da Forbes.

A escalada da fortuna do executivo está associada ao desenvolvimento de tecnologias com inteligência artificial, uma demanda que impulsionou companhias no ano passado.

Ellison tem investido fortemente em imóveis de luxo na última década e adquiriu a maior parte da ilha havaiana de Lanai em 2012, onde vive desde 2020. Ellison se concentra na filantropia em pesquisa médica.

Mark Zuckerberg: US$ 132,9 bilhões

(Photo by Aurora Samperio/NurPhoto via Getty Images)

Mark Zuckerberg, cofundador do Facebook, agora conhecido como Meta Platforms, vem reconsquistando posições no ranking das 10 personalidades mais ricas do mundo.

Durante seus anos de estudante em Harvard, ele lançou a plataforma de mídia social que se tornou a maior do mundo, com quase 3 bilhões de usuários, incluindo o Instagram e o WhatsApp. Como CEO da Meta Platforms, Zuckerberg liderou a empresa a abrir seu capital em 2012 e atualmente possui cerca de 13% das ações.

Sua entrada na lista dos mais ricos é impulsionada pelo aumento no preço das ações da empresa, consolidando seu sucesso e influência no mundo dos negócios. Agora, Zuckerberg, acumula um patrimônio de 132,9 bilhões de dólares. A manutenção e o crescimento de sua fortuna estão apoiadas, principalmente, na aposta da Meta em desenvolver o metaverso, uma tecnologia imersiva que foi muito comentada em 2022, mas perdeu força no ano passado por conta da inteligência artificial generativa.

Outros possíveis nomes

Apesar dessas serem as pessoas mais ricas do mundo atualmente, a verdade é que o cenário pode mudar muito nos próximos 10 anos - tempo estimado para que o mundo tenha o primeiro trilionário. Executivos e executivas que apostam em inteligência artificial, por exemplo, podem descolar nos próximos anos. Outras tecnologias disruptivas também podem alancar fortunas nos próximos anos.