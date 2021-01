Quem é Sumit Singh, o CEO que vale mais de 100 milhões de dólares por ano

Todos os anos, a agência de notícias Bloomberg elabora a lista dos executivos mais bem pagos dos Estados Unidos. O mais recente levantamento, feito com base em dados de 2019, não trouxe novidade no topo — Elon Musk, da Tesla, ocupou o primeiro lugar, com uma renda de 595 milhões de dólares. Entre os dez primeiros, havia três CEOs com ascendência indiana: Sundar Pichai, presidente da Alphabet (empresa que controla o Google), com 86 milhões de dólares, e Satya Nadella, principal executivo da Microsoft, com 77 milhões de dólares. Os dois ficaram atrás de um indo-americano muito menos conhecido do grande público, Sumit Singh, CEO da Chewy, uma varejista online de produtos para animais de estimação que teve um grande aumento das vendas desde o início da pandemia. Singh ganhou 108 milhões de dólares e foi o executivo com o quinto holerite mais polpudo do país em 2019.

Segundo dados mais recentes, Singh teve uma renda de quase 150 milhões de dólares em 2020. Desse total, ele recebeu 147 milhões de dólares em ações, 2,5 milhões de dólares em dinheiro e o restante em outras formas de remuneração. Os dados constam dos relatórios enviados pela Chewy à SEC, a agência governamental responsável por proteger e regular o mercado de capitais americano. A maior parte da renda de Singh vem dos prêmios em ações que recebeu da Chewy por ter conduzido o processo de abertura de capital da empresa, em 2019, quando a companhia captou mais de 1 bilhão de dólares.

Singh, que tem 41 anos, cresceu na Índia, onde se formou em engenharia industrial na Universidade Técnica de Punjab. Depois prosseguiu os estudos nos Estados Unidos. Tem mestrado em logística pela Universidade do Texas e MBA pela Universidade de Chicago. Trabalhou por dez anos na empresa de tecnologia Dell e por quatro anos na gigante de comércio eletrônico Amazon. Entrou na Chewy em 2017, como diretor operacional, e no ano seguinte assumiu como CEO, liderando a fase de maior expansão da empresa, que foi fundada em 2011.

Singh é conhecido entre seus funcionários como um líder obcecado em oferecer a melhor experiência possível aos clientes. Ordenou que, sempre que um cliente ligar para a empresa, ele não deve esperar mais do que seis segundos para começar a ser atendido. Em 2020, a Chewy lançou várias inovações de ponta voltadas para o cliente, incluindo um serviço gratuito de telemedicina chamado “Conecte-se com um veterinário” e um centro de distribuição totalmente automatizado na Pensilvânia.

Em uma entrevista à revista americana Forbes, em dezembro de 2019, Singh disse que seu maior desafio é aumentar a escala do negócio da Chewy sem diminuir a qualidade da experiência dos clientes. Ele afirmou que não estava preocupado com a concorrência da Amazon e do Walmart, que também comercializam produtos para animais de estimação. Segundo o executivo, sua principal fonte de inspiração não é nenhuma varejista, mas a Disney, a maior empresa de entretenimento do mundo. “Se você quiser comparar a Chewy ou entender minha maneira de pensar sobre a Chewy, prefiro que nos compare com marcas como a Disney, que criam experiências incríveis e consistentes, capazes de gerar memórias de longo prazo e estimular a fidelidade repetida nos clientes”, afirmou.

