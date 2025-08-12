No mercado farmacêutico brasileiro, poucas imagens são tão reconhecíveis quanto a de Aparecido Sidney de Oliveira, estampada em comerciais, embalagens de vitaminas e até na fachada de lojas.

Bonachão e direto, ele construiu a Ultrafarma como extensão de sua própria figura, misturando marketing agressivo, descontos quase inacreditáveis e uma proximidade calculada com consumidores que viam no empresário alguém “do povo”.

Nesta terça-feira, 12, o enredo ganhou outro capítulo.

Sidney Oliveira foi preso em São Paulo durante a Operação Ícaro, deflagrada pelo Ministério Público paulista para desarticular um suposto esquema de corrupção que teria favorecido empresas do varejo em decisões fiscais irregulares. Segundo as investigações, um auditor manipulava processos administrativos em troca de propina — que, de acordo com o MP, já somaria mais de 1 bilhão de reais.

A reportagem procurou a Ultrafarma, que não se pronunciou até o momento.

Fundada em 2000, a Ultrafarma nasceu como aposta em genéricos, quando o produto ainda enfrentava desconfiança no país. Inspirado por modelos observados no exterior, Sidney trocou a lógica das lojas de bairro pelo televendas e, mais tarde, pelo e-commerce — hoje responsável pela liderança da empresa nas vendas online de medicamentos, com mais de 1 milhão de clientes ativos e 15 mil itens no catálogo.

A estratégia, que incluía descontos de até 80% e entrega domiciliar, abriu espaço para disputar clientes com redes muito maiores.

O modelo, no entanto, sempre veio acompanhado de atrito. Desde os anos 1990, Sidney coleciona embates com concorrentes, fabricantes e órgãos públicos. Foi condenado por receptação de medicamentos roubados e por falência fraudulenta de uma farmácia, em ambos os casos cumprindo a pena em liberdade. Em 2011, já era acusado de sonegação fiscal, alvo de multas milionárias e críticas sobre contratações via cooperativa, consideradas ilegais pelo Ministério Público do Trabalho.

“A Ultrafarma é a ponta mais vistosa de um iceberg de informalidade que tomou conta do setor farmacêutico”, disse na época Sérgio Mena Barreto, então presidente da Associação Brasileira de Redes de Farmácias, em uma entrevista à EXAME.

Quem é Sidney Oliveira

Aparecido Sidney de Oliveira nasceu em Nova Olímpia, no interior do Paraná, em 15 de novembro de 1953. Começou cedo no balcão de uma farmácia local, aos nove anos, aprendendo não apenas sobre medicamentos, mas também sobre a importância da relação com o cliente.

Esse contato inicial moldou a forma como ele viria a enxergar o negócio no futuro: mais que vender produtos, tratava-se de criar vínculos e fidelidade. Um verdadeiro salesman.

Na adolescência, passou a vender medicamentos em cidades vizinhas, levando remédios diretamente a consumidores que muitas vezes não tinham farmácias por perto.

Essa experiência itinerante deu a ele uma visão prática de logística, precificação e negociação. Com o tempo, conseguiu abrir sua própria farmácia e, até meados dos anos 1980, administrava uma pequena rede de 12 lojas no Paraná.

O sucesso local não se manteve sem percalços.

Sidney vendeu as lojas e se mudou para São Paulo, buscando novas oportunidades. Abriu uma farmácia no Jabaquara, zona sul da capital, mas enfrentou dificuldades para competir com redes maiores. Em 1998, criou a Drogavida, uma tentativa de ganhar escala no mercado paulista. A marca, porém, foi vendida pouco depois diante da pressão dos concorrentes.

Foi em viagens ao exterior que Sidney encontrou o modelo que mudaria sua trajetória. Observou nos Estados Unidos e na Europa o avanço de televendas e serviços de entrega, percebendo que no Brasil havia espaço para um formato de atendimento remoto e com preços mais baixos. Essa visão foi determinante para a criação da Ultrafarma, no ano 2000, estruturada para vender medicamentos genéricos com descontos agressivos e distribuição nacional.

Ao longo da carreira, Sidney cultivou uma imagem de vendedor nato. Ele não delegava negociações importantes e aparecia pessoalmente nas campanhas de TV e rádio, usando sua própria figura para gerar confiança em consumidores ainda desconfiados dos genéricos.

O marketing pessoal foi tão eficaz que se confundiu com a marca, criando um efeito de credibilidade direta — mas também fazendo com que qualquer polêmica pessoal atingisse a empresa.

Qual é a história da Ultrafarma

A Ultrafarma nasceu em 2000 como uma operação enxuta, com televendas e apenas duas lojas físicas no Jabaquara. Desde o início, a proposta era clara: vender medicamentos, especialmente genéricos, com preços até 80% menores que os de mercado. Essa política atraiu consumidores de menor poder aquisitivo e aposentados, um público fiel que rapidamente se espalhou por todo o Brasil.

O crescimento veio acompanhado de embates. Grandes fabricantes, como a Medley, chegaram a contestar publicamente campanhas da Ultrafarma que citavam acordos inexistentes. Concorrentes acusavam a rede de práticas comerciais predatórias, enquanto investigações trabalhistas questionavam o uso de cooperativas para contratar funcionários. Em 2005, uma decisão do Ministério Público do Trabalho determinou a regularização de quase 900 trabalhadores.

Apesar das polêmicas, a Ultrafarma consolidou-se como a maior rede de televendas do setor e, mais tarde, como líder de vendas online de medicamentos. Recebeu o Prêmio Top of Mind Internet em 2007 e expandiu seu portfólio para dermocosméticos, vitaminas e produtos de bem-estar. Em 2014, lançou a linha “Sidney Oliveira” de suplementos, que se tornou a maior do país.

Nos últimos anos, a empresa diversificou sua atuação com licenciamentos, como a Ultrafarma Popular e as Óticas Ultrafarma, e manteve planos ambiciosos de expansão nacional.

O faturamento projetado para 2023 ultrapassou 3 bilhões de reais.

Agora, com a prisão do fundador, o desafio será preservar a operação e a imagem da marca num setor em que a confiança do consumidor é decisiva.