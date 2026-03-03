Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Quem é Ricardo Faria, o 'Rei dos Ovos' que pode entrar no top 10 dos mais ricos

Valuation da Global Eggs após aporte de Wall Street pode colocar empresário próximo dos R$ 30 bilhões

Ricardo Faria: valorização da Global Eggs pode elevar fortuna para cerca de R$ 32 bilhões (Leandro Fonseca/Exame)

Ricardo Faria: valorização da Global Eggs pode elevar fortuna para cerca de R$ 32 bilhões (Leandro Fonseca/Exame)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 3 de março de 2026 às 06h39.

O empresário Ricardo Faria pode estrear entre os dez brasileiros mais ricos após a holding Global Eggs atingir avaliação de R$ 41,52 bilhões (US$ 8 bilhões) com o aporte de até US$ 1 bilhão da Warburg Pincus, anunciado na segunda-feira, 2.

Com a nova avaliação, cálculos indicam que a fortuna do empresário pode ter superado R$ 31 bilhões — acima dos R$ 30,4 bilhões atribuídos a Jorge Neval Moll Filho, fundador da Rede D'Or, atual décimo colocado no ranking.

A participação de Faria não foi oficialmente divulgada, mas estimativas de mercado apontam que ele deve manter entre 75% e 80% do capital. Considerando a avaliação da empresa após o aporte, uma fatia de 80% corresponderia a cerca de R$ 33,22 bilhões. Mesmo com 75%, o valor ficaria próximo de R$ 31,14 bilhões.

Da agronomia ao império dos ovos

A trajetória começou na adolescência, quando uma viagem à Califórnia fez Faria trocar o plano de cursar medicina pela agronomia. Formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele construiu no campo a carreira que lhe rendeu o apelido de “Rei do Ovo”.

Fundada em 2006, a Granja Faria se tornou a maior produtora de ovos comerciais, férteis e pintos do Brasil. A empresa reúne 2.500 funcionários, 34 unidades produtivas e produz cerca de 14 milhões de ovos por dia.

Antes de se consolidar no agronegócio, Faria empreendeu na indústria. Em 1997, criou a Lavebras com cerca de R$ 83 mil (US$ 16 mil na cotação atual). Vendeu o negócio em 2017 e direcionou os recursos para a expansão agrícola. A receita do braço agro saiu de R$ 183 milhões em 2017 para mais de R$ 2 bilhões em 2022.

A expansão incluiu aquisições como Asa, Lana e Granja Alexaves, que impulsionaram o faturamento e ampliaram a presença nacional. Faria também se tornou um dos maiores produtores de grãos do país, com 120 mil hectares cultivados.

Consolidação internacional

A internacionalização ganhou escala com a criação da Global Eggs, holding que reúne ativos no Brasil, Europa e Estados Unidos. Em 2024, o grupo registrou crescimento de 50% e exportou 100 milhões de ovos férteis para 18 países.

Entre os movimentos recentes estão a compra da espanhola Hevo por 120 milhões de euros e a aquisição da americana Hillandale Farms por US$ 1,1 bilhão. Com as operações consolidadas, a Global Eggs projeta receita anual equivalente a cerca de R$ 10,38 bilhões (US$ 2 bilhões) e Ebitda próximo de R$ 2,6 bilhões (US$ 500 milhões).

O novo aporte da Warburg Pincus elevou o valor de mercado da companhia e consolidou a estratégia de expansão global. Como a maior parte do patrimônio de Faria está concentrada na holding, a valorização teve impacto direto sobre sua fortuna.

Além da Global Eggs, o empresário mantém ativos em terras agrícolas, produção de grãos e fertilizantes, que não entram na estimativa vinculada à nova avaliação da companhia.

Acompanhe tudo sobre:Ovos

Mais de Negócios

'Rei dos Ovos' pode entrar no top 10 dos mais ricos do Brasil após aporte bilionário

'Rei dos ovos' negocia R$ 5,1 bilhões com Wall Street e mira expansão global

Empresa do 'rei dos ovos' já vale mais que BRF e Marfrig

Brás formalizado? O centro popular que quer levar camelô para dentro do CNPJ

Mais na Exame

Negócios

'Rei dos Ovos' pode entrar no top 10 dos mais ricos do Brasil após aporte bilionário

Pop

Show dos Jonas Brothers em SP: como funciona a fila virtual da Ticketmaster?

Mercados

'Petróleo em guerra': quem realmente lucra com o barril acima de US$ 77

Mundo

Quantos países têm armas nucleares? Veja o cenário global em meio à guerra no Irã