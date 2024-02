Quem são o grupo Comporte e a CRRC, vencedores do leilão do trem de São Paulo a Campinas

Um consórcio composto por dois grupos empresariais venceu o leilão de um trem que ligará São Paulo a Campinas. A única proposta apresentada foi a do C2, formado pelo grupo Comporte e pela estatal chinesa CRRC.

O projeto tem três partes distintas: um trem expresso (TIC) ligando Campinas até a estação Barra Funda, em São Paulo, um trem metropolitano (TIM) para conectar Jundiaí a Campinas, com paradas em Valinhos, Vinhedo, Louveira e Jundiaí, e a atual linha 7-rubi da CPTM. O vencedor do leilão passará a operar os três serviços.

Quem é o Grupo Comporte

O Grupo Comporte é uma holding brasileira formada por empresas de transporte rodoviário e urbano de passageiros, cargas e turismo. Foi fundado em 2002 pelo empresário Nenê Constantino, que também criou a companhia aérea Gol, hoje uma companhia aberta em recuperação judicial.

Na lista das empresas controladas pelo grupo estão as companhias:

União Express

Tex Encomendas

Grande Bauru

Maringá do Vale

Empresa Cruz

Prata

Penha

Princesa

Piracicabana

União

BR Mobilidade Baixada Santista

BluMob

Cidade Canção

Cidade Verde

Joseense

Val Viação

Em 2022, o Comporte também levou a concessão do metrô de Belo Horizonte, em um leilão que teve uma única proposta. Em 2023, registrou uma receita líquida de 2,9 bilhões de reais, um crescimento de 18% em relação ao ano anterior.

A EXAME tenta contato com a empresa para um posicionamento sobre quais os planos da companhia com a proposta para o leilão do trem intercidades de São Paulo.

Quem é a CRRC

Com sede em Pequim, na China, a CRRC tem 46 subsidiárias e mais de 180.000 empregados, e é considerada uma das maiores fornecedoras mundiais de equipamentos de transporte ferroviário. As suas principais atividades abrangem:

Equipamentos de transporte ferroviário

Infraestrutura urbana

Novos materiais e novas indústrias

Negócios de importação e exportação relacionados

De acordo com a própria empresa, o faturamento anual da companhia é de 37,8 bilhões de dólares. Com isso, figura entre as 500 maiores companhias do mundo. No Brasil, já forneceu trens para a Supervia e o metrô do Rio de Janeiro.

“A CRRC tem sido uma das empresas que conseguiram uma cobertura completa de linhas de produtos na indústria global de transporte ferroviário”, diz o presidente da companhia, Ma Yunshuang, em uma mensagem no site da empresa. “Atualmente, os produtos são exportados para mais de 100 países e regiões do mundo. A exportação de produtos também vem mudando para exportação de tecnologias, produção de bens de capital e transformação de negócios globais. A rede de negócios global foi basicamente estabelecida”.

Atualmente, há especulações de que a empresa possa construir uma fábrica de material rodante em São Paulo. A reportagem tenta contato com a companhia.

Como será o trem Intercidades

O TIC, de São Paulo a Campinas, terá velocidade média de 95 km/h, podendo chegar a 140 km/h. O trajeto será de 101 km, com parada em Jundiaí. Com isso, a viagem de ponta a ponta deve durar uma hora e quatro minutos.

A tarifa máxima foi estipulada em 64 reais, com correção inflacionária até o ano de entrada em operação, inicialmente para 2031. Cada trem poderá levar até 860 passageiros, segundo o governo de São Paulo. Já para 2029, deve ficar pronto o TIM, serviço com paradas, que conectará Jundiaí a Campinas. Esse trem terá tarifa máxima de R$ 14,15, que também serão corrigidos. A linha 7-Rubi segue a tarifa dos transportes sobre trilhos da Grande São Paulo, atualmente em 5 reais.