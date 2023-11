Quem é o ex-piloto de motovelocidade e investidor que está por trás da volta do Manhattan Connection

Ao completar 30 anos, o programa jornalístico Manhattan Connection voltará a reunir três dos âncoras originais — Lucas Mendes, Diogo Mainardi e Caio Blinder — agora na internet.

Em 19 de novembro, às 22h, o programa voltará ao ar, agora pelo canal BM&C. Após mais de duas décadas de transmissão nos canais fechados GNT e Globonews até 2020, o programa foi transmitido pela TV Cultura durante nove meses e estava fora do ar desde 2021.

A nova temporada terá a estreia de três nomes na bancada. Um deles é o do humorista e apresentador de tevê Danilo Gentili. Ao lado dele estará a empresária e publicitária Sil Curiati, ex-Google que atualmente faz mestrado em psicologia em Harvard.

O time de estreantes tem ainda o economista Bruno Corano, o principal responsável pela volta do Manhattan Connection. Ele é o produtor executivo da nova temporada do programa.

O paulistano Corano viveu boa parte da vida entre o Brasil e os Estados Unidos, onde fez faculdade na Universidade da Pensilvânia e especialização na Harvard Business School.

Quem é Bruno Corano

De família de empreendedores (o avô dele foi advogado e empresário e chegou a ser secretário de Fazenda do estado de São Paulo), Corano começou a vida profissional em pistas de velocidade.

Aos 24 anos, ele começou a disputar corridas de motovelocidade. Entre 2009 e 2017, ele ganhou quatro vezes o título de campeão do SuperBikes, uma das principais competições sobre duas rodas no país.

Corano também é idealizador de projetos de formação pedagógica na motovelocidade, como a Junior Cup, e instrutor chefe da MotoSchool no Brasil.

Atualmente, ele é gestor de uma série de negócios ligados à motovelocidade no Brasil:

BMW Rider Experience

SuperBike Brasil

MotoSchool

APM

Ohlins Brasil

Junior Cup Brasil

MotoTest

Em paralelo, nas idas e vindas entre Brasil e Estados Unidos, ele criou a Corano Capital, uma gestora de fundos hedge, ações e private equity.

Sediada em Nova York, a empresa tem 2 bilhões de dólares sob gestão, sobretudo de brasileiros interessados em diversificar o portfólio.

O envolvimento com o Manhattan Connection vem na esteira de um interesse crescente por negócios no audiovisual.

Após alugar um espaço a poucos metros da Times Square, no coração de Manhattan, e construir ali um estúdio, Corano passou a transmitir o Wall Street Cast, um videocast semanal com convidados brasileiros de passagem por Nova York.

O repertório do videocast é abrangente. Desde julho, quando foi ao ar, o programa já recebeu nomes como a microbiologista Natália Pasternak e Tiago Alves, CEO dos espaços de trabalho Regus e da Spaces na América Latina.

Qual o interesse dele no Manhattan Connection?

"Sempre fui fã do programa e quando me tornei próximo do Lucas, percebi que o Manhattan não poderia ficar fora do ar. O público precisava se manter conectado com essa bancada", diz ele.

"Vou atuar trazendo um pouco da minha experiência de quase 30 anos de carreira, com um novo olhar nos temas debatidos."

A ideia de Corano é buscar novas formas de monetizar o conteúdo produzido pelo Manhattan Connection.

"Essa é uma das marcas mais prestigiadas do jornalismo brasileiro", diz ele.

"Quero trazer meu expertise para buscar patrocinadores e explorar novos formatos de mídia."