Quem é Maria Eduarda Kawakami, jovem que já pensa como uma líder global: ‘Quero impactar o mundo’

Desde que nasceu, Maria Eduarda Kawakami carrega o mundo como referência. Aos 3 meses, já havia feito sua primeira viagem internacional e, desde então, nunca deixou de olhar além das fronteiras.

Hoje, aos 16 anos, estudante do Colégio Batista Brasileiro, ela soma à bagagem não só carimbos no passaporte, mas também experiências que moldam seu propósito: unir aprendizado, liderança e impacto global.

“Meus pais sempre me incentivaram a ser curiosa e a conhecer culturas diferentes”, conta. A mãe, sempre incentivadora da prática de esportes e incansável apoiadora dos sonhos da filha; o pai, advogado e empreendedor, que desde cedo a ensinou a observar negócios com olhar analítico, do custo fixo de um restaurante ao fluxo de clientes em uma lanchonete.

“Ele sempre disse que o empreendedorismo é o futuro e que eu preciso enxergar oportunidades onde ninguém mais vê”, ela conta com orgulho.

Aprendizado que vai além da escola

Maria Eduarda fala com maturidade sobre temas que muitos só descobrem na universidade, como resiliência, comunicação, liderança e empatia.

Essas habilidades, segundo ela, foram fortalecidas em sua trajetória com o NextGen, programa pré-faculdade da Escola de Negócios Saint Paul voltado para jovens de 15 a 18 anos.

"No início, eu estava um pouco apreensiva, mas acabei gostando muito. Fiz amizades, aprendi sobre o mercado de trabalho e desenvolvi características que considero essenciais" Maria Eduarda Kawakami

Para ela, liderança não é sobre comando, mas sobre inspirar. “Gosto de organizar, ouvir as pessoas, motivar o grupo. Liderar é dar exemplo e ajudar os outros a crescer”, Maria Eduarda fala.

De Dubai ao futuro em relações internacionais

Recentemente, Maria Eduarda viveu uma experiência transformadora, um intercâmbio em Dubai, cidade símbolo de inovação e negócios globais.

O objetivo inicial era aperfeiçoar o inglês e aprender sobre business, mas o aprendizado foi muito além das aulas.

“Voltei com a mente aberta e com conexões com pessoas de diversos países, da Itália ao Quirguistão. Essa vivência ampliou minha visão sobre o mundo e sobre mim mesma”, ela conta.

A viagem também reforçou o interesse que carrega desde a infância: cursar Relações Internacionais.

A inspiração vem do tio, que atua como consultor jurídico nos consulados brasileiros do Japão. Maria Eduarda comenta que: “Ele sempre compartilhou comigo suas experiências e me incentivou a ser uma pessoa fora da curva.”

Foi também por influência dele que ela aprendeu inglês, idioma que hoje domina, e começou a estudar francês.

Entre Direito e Diplomacia

Apesar da clara inclinação para a diplomacia, o Direito também aparece em seu horizonte. O interesse nasceu da convivência com o pai.

"Relações Internacionais sempre foi minha primeira opção, mas vejo muito futuro no Direito também. São áreas que se complementam: ambas envolvem comunicação, responsabilidade e impacto social" Maria Eduarda Kawakami

Ainda assim, o que move Maria Eduarda é a vontade de fazer a diferença. “Quero trabalhar com algo que tenha propósito, que me permita crescer e contribuir para mudar o mundo”, a jovem diz com convicção.

Visão de futuro

Curiosa, proativa e apaixonada por desafios, Maria Eduarda acredita que evoluir é um processo contínuo, dentro e fora da sala de aula.

“Tudo o que venho fazendo, como o intercâmbio e o NetxGen, está ajudando a construir quem quero ser no futuro. Cada experiência reflete na pessoa que estou me tornando”, diz.

Para quem ouve, não há dúvida: essa jovem de 16 anos já pensa e age como uma futura líder global, uma que enxerga longe, mas que entende que o verdadeiro impacto começa dentro de si.

