Quem é Maria Eduarda Kawakami, jovem que já pensa como uma líder global: ‘Quero impactar o mundo’

Maria Eduarda Kawakami
Redatora
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 05h00.
Desde que nasceu, Maria Eduarda Kawakami carrega o mundo como referência. Aos 3 meses, já havia feito sua primeira viagem internacional e, desde então, nunca deixou de olhar além das fronteiras.
Hoje, aos 16 anos, estudante do Colégio Batista Brasileiro, ela soma à bagagem não só carimbos no passaporte, mas também experiências que moldam seu propósito: unir aprendizado, liderança e impacto global.
“Meus pais sempre me incentivaram a ser curiosa e a conhecer culturas diferentes”, conta. A mãe, sempre incentivadora da prática de esportes e incansável apoiadora dos sonhos da filha; o pai, advogado e empreendedor, que desde cedo a ensinou a observar negócios com olhar analítico, do custo fixo de um restaurante ao fluxo de clientes em uma lanchonete.
“Ele sempre disse que o empreendedorismo é o futuro e que eu preciso enxergar oportunidades onde ninguém mais vê”, ela conta com orgulho.
Maria Eduarda fala com maturidade sobre temas que muitos só descobrem na universidade, como resiliência, comunicação, liderança e empatia.
Essas habilidades, segundo ela, foram fortalecidas em sua trajetória com o NextGen, programa pré-faculdade da Escola de Negócios Saint Paul voltado para jovens de 15 a 18 anos.
Para ela, liderança não é sobre comando, mas sobre inspirar. “Gosto de organizar, ouvir as pessoas, motivar o grupo. Liderar é dar exemplo e ajudar os outros a crescer”, Maria Eduarda fala.
Recentemente, Maria Eduarda viveu uma experiência transformadora, um intercâmbio em Dubai, cidade símbolo de inovação e negócios globais.
O objetivo inicial era aperfeiçoar o inglês e aprender sobre business, mas o aprendizado foi muito além das aulas.
“Voltei com a mente aberta e com conexões com pessoas de diversos países, da Itália ao Quirguistão. Essa vivência ampliou minha visão sobre o mundo e sobre mim mesma”, ela conta.
A viagem também reforçou o interesse que carrega desde a infância: cursar Relações Internacionais.
A inspiração vem do tio, que atua como consultor jurídico nos consulados brasileiros do Japão. Maria Eduarda comenta que: “Ele sempre compartilhou comigo suas experiências e me incentivou a ser uma pessoa fora da curva.”
Foi também por influência dele que ela aprendeu inglês, idioma que hoje domina, e começou a estudar francês.
Apesar da clara inclinação para a diplomacia, o Direito também aparece em seu horizonte. O interesse nasceu da convivência com o pai.
Ainda assim, o que move Maria Eduarda é a vontade de fazer a diferença. “Quero trabalhar com algo que tenha propósito, que me permita crescer e contribuir para mudar o mundo”, a jovem diz com convicção.
Curiosa, proativa e apaixonada por desafios, Maria Eduarda acredita que evoluir é um processo contínuo, dentro e fora da sala de aula.
“Tudo o que venho fazendo, como o intercâmbio e o NetxGen, está ajudando a construir quem quero ser no futuro. Cada experiência reflete na pessoa que estou me tornando”, diz.
Para quem ouve, não há dúvida: essa jovem de 16 anos já pensa e age como uma futura líder global, uma que enxerga longe, mas que entende que o verdadeiro impacto começa dentro de si.
