Quem é Gautam Adani, indiano que recuperou o posto de homem mais rico da Ásia

Conhecido como um dos maiores empresários da Índia, o bilionário Gautam Adani recuperou o posto de homem mais rico da Ásia, segundo o Índice de Bilionários da Bloomberg. O indiano, cuja fortuna diminuiu US$ 80 bilhões no ano passado, ganhou mais de US$ 13 bilhões em patrimônio líquido em dois dias na última semana, de acordo com a mídia internacional.

Adani tem fortuna calculada em US$ 97,6 bilhões. Conforme o último balanço, o empresário ultrapassou seu compatriota Mukesh Ambani (US$ 97 bilhões) e se tornou novamente o asiático mais rico do mundo.

Os investimentos do "rei da infraestrutura", de 61 anos, variam desde minas de carvão e usinas de energia, até aeroportos.

O conglomerado de Adani teve um ano difícil em 2023, quando as ações do grupo registraram uma perda de mais de US$ 68 bilhões no valor de mercado, após um relatório da empresa de investimentos norte-americana Hindenburg Research alegar “manipulação descarada de ações e fraude contábil”.

Adani ocupava a lista de pessoas mais ricas do mundo até janeiro do ano passado, quando seu patrimônio pessoal diminuiu US$ 34 bilhões em apenas três dias, saindo do quarto lugar para o 11º na lista da Bloomberg.

O grupo afirmou que as acusações foram “mal intencionadas” e o caso foi judicializado. O Supremo Tribunal da Índia descartou as acusações contra o conglomerado de Adani na última quarta-feira, o que causou o crescimento da fortuna do bilionário.

Ainda que tenha sido impactado pela denúncia, o Grupo Adani continuou sua trajetória de crescimento e anunciou um investimento de US$ 100 bilhões na transição de energia verde durante os próximos 10 anos. Também foi constatado um desempenho financeiro sólido e melhora no perfil de crédito no primeiro semestre do ano fiscal de 2024.

Milionário aos 20 anos

Gautam Adani nasceu no extremo oeste da Índia, no estado de Gujarat. Aos 18 anos, ele abandonou a faculdade e foi morar em outra cidade, Mumbai, onde trabalhou em um comércio de diamantes — na época, ele abriu uma empresa voltada a diferenciar cristais verdadeiros de cópias baratas.

Pouco depois o negócio evoluiu para compra e venda de pedras preciosas e, aos 20 anos, Adani se tornou milionário. Mas a inserção do comércio global ocorreu quando ele importou cloreto de polivinila (mais conhecido como PVC), para o negócio de plásticos que o irmão administrava na cidade natal.

Em 1988, ele criou a Adani Enterprises, a principal empresa do grupo, para importação e exportação de commodities. O negócio evoluiu para mineração de carvão e, beneficiado pela abertura comercial da Índia em 1991, ele se tornou um dos grandes empresários do país. Em 1994, o governo local aprovou a construção de uma instalação portuária para o manuseio de cargas da empresa.

Ao perceber o potencial do projeto, Adani decidiu tranformar o espaço em um porto comercial. Ele construiu ligações ferroviárias e rodoviárias após negociar individualmente com mais de 500 proprietários de terras em toda a Índia — o investimento fez com que este fosse o maior porto comercial do país.

Atualmente, o empresário comanda sete aeroportos, o que representa cerca de 25% de todo o tráfego aéreo indiano. Adani também tem apliado a atuação em países vizinhos, como Sri Lanka, onde pretende construir um terminal portuário.