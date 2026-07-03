Quem é a JET, empresa dos patinetes elétricos azuis que faturou R$ 182 milhões no Brasil

Os patinetes elétricos desapareceram de muitas cidades brasileiras durante a pandemia. Empresas encerraram operações, investidores perderam interesse e a micromobilidade, termo usado para deslocamentos curtos com veículos leves, passou a ser vista como um modelo difícil de sustentar. Enquanto parte do setor recuava, uma empresa do Cazaquistão seguia expandindo a operação.

Essa empresa é a JET. A companhia chegou ao Brasil em 2024 e afirma ter faturado 182 milhões de reais, o equivalente a 35 milhões de dólares, no país em 2025. Hoje, opera uma frota de cerca de 50 mil veículos, entre patinetes e bicicletas elétricas, soma mais de 23 milhões de viagens, 5 milhões de usuários cadastrados e responde por aproximadamente 85% do mercado brasileiro de micromobilidade compartilhada.

Os números transformaram o Brasil no principal mercado global da empresa, à frente dos demais sete países onde atua. Agora, a estratégia deixa de ser apenas crescer em número de veículos. O foco passa a ser aumentar a eficiência da operação e fazer o lucro avançar mais rápido do que a estrutura da companhia.

"Queremos nos tornar a empresa de patinetes mais lucrativa do mundo. A meta é crescer dez vezes em lucro e apenas duas vezes em pessoas", afirma Ilia Timakhovskiy, CEO da JET.

Até o fim de 2026, a empresa pretende ampliar a frota para até 60 mil veículos, expandir a presença em cidades onde já atua e entrar em novos mercados, como Rio de Janeiro e Curitiba. O desafio é provar que a segunda onda dos patinetes elétricos pode ser maior, mais regulada e mais rentável que a primeira.

Como a JET chegou ao Brasil

A JET nasceu no Cazaquistão com foco em micromobilidade compartilhada. A ideia surgiu quando os fundadores identificaram espaço para um serviço capaz de completar deslocamentos curtos, normalmente feitos entre casa, trabalho, metrô, faculdade ou áreas comerciais.

A proposta era complementar o transporte urbano. Enquanto carro, ônibus e metrô atendem deslocamentos mais longos, o patinete resolve o chamado "último quilômetro", conectando o usuário entre estações, trabalho, comércio e residência.

No Brasil, a operação começou em 2024. Antes de avançar para grandes capitais, a empresa testou cidades menores, como Itajaí e Sorocaba. Depois, passou a entrar em mercados maiores, como São Paulo, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte e Brasília.

Segundo Timakhovskiy, o Brasil reúne três fatores que pesaram na escolha: clima favorável durante quase todo o ano, infraestrutura de ciclovias em expansão e consumidores já acostumados ao uso de aplicativos de mobilidade.

"O Brasil hoje é o nosso principal mercado em receita, quantidade de veículos e número de viagens", afirma o CEO.

Por que os patinetes elétricos voltaram às ruas

A primeira geração de empresas de patinetes no Brasil apostou em crescimento acelerado. Muitas colocaram milhares de veículos nas ruas antes de encontrar um modelo de operação sustentável. Quando a pandemia derrubou a demanda, os custos continuaram altos.

Na avaliação da JET, parte das empresas que deixaram o mercado tinha equipamentos pouco resistentes, logística cara e dificuldade de acompanhar as regras das cidades.

A companhia diz ter seguido outro caminho. Em vez de crescer a qualquer custo, afirma priorizar mercados com potencial de rentabilidade e uma operação mais controlada.

"Nós sempre focamos em mercados lucrativos. Isso nos diferencia das empresas que tiveram bastante prejuízo no passado", afirma Timakhovskiy.

A estratégia também passa por ticket médio baixo. A empresa mira deslocamentos curtos, de 10 a 15 minutos, com distância média de 2,5 quilômetros. O objetivo é disputar o trajeto cotidiano, não apenas o uso recreativo do patinete.

Como funciona a operação dos patinetes da JET

Por trás dos patinetes azuis nas calçadas há uma operação intensiva em gente, dados e manutenção. A JET tem cerca de 1.150 funcionários no Brasil, entre equipes de rua, manutenção, tecnologia e operação.

Em São Paulo, são cerca de 5 mil patinetes e 800 pontos de estacionamento indicados no aplicativo. A lógica é posicionar os veículos a uma distância curta da casa, do trabalho, do metrô ou de polos comerciais.

A recarga é um dos pontos centrais da operação. Em vez de recolher os patinetes para carregar em galpões, a empresa usa baterias removíveis. Equipes móveis trocam as baterias diretamente nas ruas, com apoio de armários de carregamento espalhados pelas cidades.

Cada cidade também tem centros próprios de serviço para manutenção e reparo. Segundo a empresa, os patinetes são projetados para durar quatro anos, mas, na prática, podem operar por cinco ou seis anos antes de serem aposentados.

A JET também afirma que furtos representam apenas 0,5% da frota. A explicação está no desenho dos equipamentos. As peças são feitas para dificultar reaproveitamento fora do sistema da empresa.

Inteligência artificial para reduzir custos

A principal aposta da companhia agora é usar inteligência artificial para fazer a operação crescer sem aumentar os custos na mesma proporção.

A empresa desenvolve ferramentas próprias para melhorar a distribuição da frota, prever demanda, organizar rotas de manutenção, acompanhar produtividade das equipes e reduzir o tempo em que os patinetes ficam parados.

O objetivo é atacar um problema comum a negócios intensivos em ativos físicos: quanto mais a empresa cresce, maior tende a ser o custo de manutenção, reposição, carregamento e equipe.

"Estamos investindo muito em inteligência artificial para aumentar a efetividade operacional e reduzir custos", afirma Timakhovskiy.

Essa é a conta por trás da meta de crescer dez vezes em lucro e apenas duas vezes em pessoas.

A adaptação ao mercado brasileiro também passou pelo software.

A empresa lançou o aplicativo GO JET, que substituiu a plataforma anterior e, segundo a companhia, alcançou 500 mil downloads nos dois primeiros meses.

O app foi desenvolvido para o uso local. Aceita Pix, cartão e carteira digital, usa servidores no Brasil para reduzir atrasos no processamento e traz uma interface adaptada ao português e ao comportamento do usuário brasileiro.

O aplicativo também é parte da operação. É por ele que a empresa controla zonas de circulação, limites de velocidade, áreas de estacionamento, tarifas dinâmicas e notificações de segurança.

Segurança, regras e estacionamento dos patinetes elétricos

A expansão dos patinetes depende cada vez mais da relação com prefeituras. Hoje, a empresa precisa de autorizações, licitações ou credenciamentos para operar nas cidades.

Para a JET, a regulação aumenta o tempo de entrada em novos mercados, mas também reduz a desorganização que marcou a primeira onda dos patinetes.

A empresa usa geofencing, tecnologia que delimita áreas por GPS, para controlar velocidade e circulação. Em regiões de maior fluxo de pedestres, o patinete reduz a velocidade automaticamente. O sistema também impede que o usuário encerre a corrida fora dos pontos permitidos.

Ao fim da viagem, o aplicativo solicita uma foto do veículo estacionado. A imagem é usada para verificar se o patinete foi deixado no local correto. Usuários que descumprem as regras podem receber notificações e, em caso de reincidência, ter a conta bloqueada.

Os próximos passos da JET no Brasil

Depois de crescer em número de cidades, a JET quer crescer dentro delas.

Em São Paulo, a empresa afirma operar hoje em apenas 20% a 30% da área potencial. A expansão deve ocorrer em novos bairros, novas subprefeituras e regiões com demanda para deslocamentos curtos.

A companhia também pretende ampliar a presença de bicicletas elétricas. Hoje, cerca de 90% das cidades atendidas operam apenas com patinetes. A ideia é levar as bikes para mercados como Recife, Fortaleza e Belo Horizonte.

Fora do Brasil, a empresa também avança na América Latina. No Chile, opera em Santiago com patinetes e bicicletas. No México, iniciou a operação na Cidade do México e em San Pedro.

O desafio, agora, é diferente daquele enfrentado quando chegou ao Brasil. Convencer consumidores a usar patinetes deixou de ser a principal barreira. A questão é provar que um negócio de frota espalhada nas ruas, manutenção constante e dependência de regulação municipal pode crescer com margem.