Quem é a Hemmer, empresa comprada pela Kraft Heinz

Nesta quinta-feira, 23, a fabricante de alimentos Kraft Heinz anunciou a compra da brasileira Hemmer. O movimento faz parte da estratégia para crescer no Brasil e atingir um público disposto a consumir condimentos com preços intermediários.

A Hemmer é uma empresa brasileira com sede em Blumenau, Santa Catarina. A empresa foi fundada em 1915 pelo empreendedor Heinrich Hemmer, que começou a elaborar e comercializar o chucrute feito de repolho cultivado por ele.

Com o passar das décadas e a solidez do negócio, a Hemmer ampliou sua linha com conversas, ketchups e mostardas. Mais tarde, com parcerias também em outros países, trouxe ao Brasil azeites portugueses e outros produtos.

Neste ritmo, nos últimos três anos, o portfólio saltou de 100 para 300 itens, sendo que até hoje a Hemmer atua valorizando os produtores no campo a fim de buscar não apenas maior qualidade de matérias-primas, mas também para provocar o crescimento das regiões produtivas.

Atualmente são mais de 700 funcionários, incluindo os representantes comerciais.

No ano passado, a Hemmer reportou 374,4 milhões de reais em vendas, e junto com a Kraft Heinz pode alcançar uma receita líquida de quase 1,8 bilhão de reais.