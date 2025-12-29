Quase fechou as portas — hoje disputa o topo do mercado com US$ 5 trilhões em valor

A Nvidia, uma das protagonistas na revolução da inteligência artificial, alcançou recentemente um marco histórico e se tornou a primeira empresa do mundo a atingir um valor de mercado de impressionantes US$ 5 trilhões.

A gigante de tecnologia, originalmente uma fabricante de chips gráficos para videogames, tem experimentado um crescimento vertiginoso desde que seus cofundadores, liderados por Jensen Huang, iniciaram a empresa em 1993, em uma simples mesa de restaurante.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

O sucesso não veio fácil, mas, com a ajuda de uma visão ousada e muita resiliência, a Nvidia conseguiu se reinventar e se posicionar no centro do boom da IA, transformando-se em uma das empresas mais valiosas do planeta.

O início modesto: desafios e superação

Quando Jensen Huang cofundou a Nvidia, ele estava longe de ser um veterano no mundo dos negócios.

Com 30 anos e uma carreira anterior como engenheiro da Sun Microsystems, Huang e seus co-fundadores, Chris Malachowsky e Curtis Priem, não tinham experiência prática em como construir uma empresa.

Em 1993, durante uma conversa em um restaurante Denny’s, eles decidiram arriscar e entrar no mercado de chips gráficos para jogos, acreditando que poderiam revolucionar os gráficos de computador.

No entanto, o caminho não foi fácil. Em 1996, a Nvidia enfrentou sérios obstáculos, com seus primeiros chips falhando tecnicamente, colocando em risco um contrato essencial com a Sega.

Esse fracasso quase levou a empresa à falência, mas Huang conseguiu reverter a situação. Convencendo a Sega a comprar o contrato, ele usou o dinheiro para financiar o desenvolvimento de novos chips, que finalmente se tornaram um sucesso comercial em 1997.

A diversificação para a inteligência artificial

A virada para a Nvidia começou quando a empresa, que inicialmente se concentrava no setor de jogos, percebeu a crescente demanda por chips especializados para inteligência artificial.

A partir da década de 2010, a Nvidia se diversificou para fornecer tecnologia para empresas de IA, como Google, Microsoft e OpenAI. Os chips da Nvidia se tornaram essenciais para o desenvolvimento de modelos complexos de IA, o que impulsionou a empresa a novos patamares de crescimento.

Esse movimento estratégico posicionou a Nvidia no centro do atual boom de IA. As empresas de tecnologia que desenvolvem IA agora dependem dos chips da Nvidia para alimentar suas inovações, e os investimentos no setor de IA fizeram com que as ações da empresa subissem de forma impressionante nos últimos anos.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

A revolução da IA: o futuro da Nvidia

Hoje, a Nvidia é uma das líderes da indústria de IA, com um valor de mercado de US$ 5 trilhões, impulsionado pela crescente demanda por tecnologia de aprendizado profundo e modelos de IA.

Com previsões de novos contratos, incluindo uma parceria com o governo dos EUA para fornecer supercomputadores, a empresa continua a expandir suas operações. O otimismo de Huang sobre o futuro da IA é palpável: ele acredita que estamos no alvorecer de uma nova revolução industrial, que transformará todos os setores e nações.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS