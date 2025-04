Quase 60% dos MEIs planejam investir em seus negócios em 2025

Quase seis em cada dez microempreendedores individuais (MEIs) no Brasil têm a intenção de investir em seus negócios em 2025. A prioridade para os MEIs é o investimento em máquinas, equipamentos e instalações físicas, com destaque para os setores de Indústria, Serviços e Comércio. Cerca de 57,3% dos MEIs planejam aplicar recursos em suas empresas este ano. As informações fazem parte do levantamento realizado pelo Sebrae e em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV).

A pesquisa aponta variações regionais no comportamento de investimento, com destaque para o Norte e Centro-Oeste (67,6%) e o Nordeste (67%), onde mais de dois terços dos microempreendedores têm a intenção de realizar novos investimentos. Na Indústria, quase 60% dos MEIs priorizam investimentos em infraestrutura, enquanto no setor de Serviços, 46% planejam investir em marketing e divulgação.

No Comércio, a prioridade de investimentos é o aumento do capital de giro, com 38% dos MEIs do setor optando por essa estratégia. Já nas regiões, o marketing surge como uma das principais áreas de investimento no Sudeste (44,7%) e no Sul (38,5%). O presidente do Sebrae, Décio Lima, comentou os dados, destacando que o foco dos microempreendedores em investir em seus negócios reflete a confiança no crescimento econômico e na recuperação da economia brasileira.

“Retomamos o crescimento e reduzimos o desemprego. A transferência de renda já impulsiona a economia do país. Um empreendedor que tem confiança na economia e no sucesso do próprio negócio vê o investimento como um caminho seguro para ampliar a produção, gerar mais emprego e renda”, afirmou.

O crescimento no número de microempreendedores individuais com a intenção de investir em seus negócios reforça o cenário de recuperação da economia brasileira. A intenção de aplicação de recursos nas MPEs indica um otimismo crescente nos setores produtivos e uma confiança no fortalecimento da infraestrutura e do capital de giro como estratégias para o crescimento sustentável.