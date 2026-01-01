Quanto faturam os 10 maiores supermercados no Brasil? Veja a lista

Atacadão: busca do brasileiro por opções mais econômicas e acessíveis contribuiu para o boom do atacarejo no país (Carrefour/Divulgação)
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 15h10.
Faturamentos bilionários estampam a lista dos maiores supermercados do Brasil. É o que aponta a lista anual da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).
A liderança, pelo nono ano consecutivo, foi do Grupo Carrefour. Sozinho, a marca cravou uma receita de 120 bilhões de reais no Brasil em 2024, cinco bilhões a mais do que em 2023.
A maior parte da receita vem da bandeira Atacadão, que representa 70% do faturamento do grupo. Em 2024, a marca tinha 379 lojas. Já a bandeira Carrefour representa 22% do faturamento, e o Sam's Club, 7%.
No segundo lugar, a Assaí Atacadista ficou com 80 bilhões de reais, sendo seguido pelo Grupo Mateus, tendo apurado no período R$ 36,4 bilhões de reais.
O Mateus é a maior rede varejista das regiões Norte e Nordeste do país, e está presente nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins, Ceará, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas e Paraíba.
Na lista das 10 maiores, figuram também empresas de Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina.
