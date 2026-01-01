Quanto faturam os 10 maiores supermercados no Brasil? Veja a lista

Faturamentos bilionários estampam a lista dos maiores supermercados do Brasil. É o que aponta a lista anual da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

A liderança, pelo nono ano consecutivo, foi do Grupo Carrefour. Sozinho, a marca cravou uma receita de 120 bilhões de reais no Brasil em 2024, cinco bilhões a mais do que em 2023.

A maior parte da receita vem da bandeira Atacadão, que representa 70% do faturamento do grupo. Em 2024, a marca tinha 379 lojas. Já a bandeira Carrefour representa 22% do faturamento, e o Sam's Club, 7%.

No segundo lugar, a Assaí Atacadista ficou com 80 bilhões de reais, sendo seguido pelo Grupo Mateus, tendo apurado no período R$ 36,4 bilhões de reais.

O Mateus é a maior rede varejista das regiões Norte e Nordeste do país, e está presente nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins, Ceará, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas e Paraíba.

Na lista das 10 maiores, figuram também empresas de Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina.

Quais são os 10 maiores supermercados do Brasil em 2024

Carrefour (SP): faturamento de 120,6 bilhões de reais Assaí Atacadista (SP): faturamento de 80,6 bilhões de reais Mateus Supermercados (MA): faturamento de 36,4 bilhões de reais Supermercados BH (MG): faturamento de 21,3 bilhões de reais GPA (SP): faturamento de 20 bilhões de reais Irmãos Muffato (PR): faturamento de 17,4 bilhões de reais Grupo Pereira (SP/SC): faturamento de 15,3 bilhões de reais Mart Minas (MG): faturamento de 11,4 bilhões de reais Cencosud Brasil (SP): faturamento de 11,2 bilhões de reais Koch Supermercados (SC): faturamento de 10,3 bilhões de reais

