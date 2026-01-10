Quanto faturam os 10 maiores supermercados de MG? Veja a lista

Repórter de Negócios
Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 11h50.
Última atualização em 10 de janeiro de 2026 às 12h06.
O setor de supermercados, atacados e atacarejos bateu 1 trilhão de receita em 2024, segundo o levantamento mais recente da Associação Brasileira de Supermercados.
Entre os 10 maiores supermercados do Brasil, há dois mineiros, que ajudam significativamente nesta soma.
O primeiro deles é Supermercados BH, que aparece na quarta posição do ranking nacional com um faturamento de 17,3 bilhões de reais - uma posição acima do que o ranking de 2023.
Na sequência, vem o Mart Minas, com 11,4 bilhões de reais em receitas. O plano da Mart Minas, conforme noticiado pela EXAME, é atingir R$ 16 bilhões em receita neste ano.
O levantamento está no anuário da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras. A EXAME separou, na lista, quais são os 10 maiores supermercados cuja sede fica no Estado de Minas Gerais.
Somados, esses 10 supermercados faturaram 57,7 bilhões de reais.
