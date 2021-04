Quando a assessoria financeira vai além da rentabilidade

Vamos considerar que você seja um investidor ou investidora experiente e que, para garantir a segurança financeira da família, coloca um cônjuge como cotitular em uma aplicação, achando que, dessa forma, as pessoas mais importantes de sua vida estarão protegidas (toc-toc-toc) em caso de sua morte.

Imagine também que, depois de décadas à frente de uma bem-sucedida empresa familiar, você e seu irmão, os sócios-fundadores, queiram se retirar do dia a dia dos negócios para usufruir de tudo que conquistaram, passando a bola para os filhos. Mas, infelizmente, esses primos não se dão tão bem assim.

Será que no primeiro caso você tomou a melhor decisão? E como entregar os negócios para a geração sucessora, prevenindo-se de que tudo o que foi amealhado até aqui não evapore logo após a transição de comando?

Dar resposta a situações reais como essas é parte do trabalho dos assessores da Renova Invest, escritório de investimentos plugado ao BTG Pactual e que tem mais de 1 bilhão de reais de ativos sob custódia. Com uma equipe formada por assessores financeiros detentores da certificação internacional CFP® (Certified Financial Planner), a mais almejada certificação global em planejamento financeiro, a Renova Invest oferece uma assessoria que vai muito além da gestão de investimentos e de patrimônio e inclui também o planejamento tributário e sucessório de seus clientes.

“O grande foco é remunerar o capital do cliente para que ele continue crescendo”, diz Nayara Boer, CFP®, assessora de investimentos da Renova Invest. “Só que muitas vezes ele está desperdiçando o dinheiro em outras frentes. Não adianta só olhar os investimentos, mas como está sua estrutura para investir”.

Assessoria personalizada

Pensando nisso, a Renova Invest tem como proposta de valor proporcionar uma base de serviços abrangente, com profissionais de diversas áreas aptos a atender a diversas demandas. “Nosso trabalho, tanto financeiro quanto jurídico, é bem customizado: para cada cliente, apresentamos uma solução”, diz Nayara Boer, CFP®. Na prática, logo em uma primeira conversa, assessores private como Nayara procuram identificar o momento de vida do cliente: se é a fase da acumulação, na qual a pessoa está constituindo patrimônio; se é a fase de aumento de patrimônio, ou seja, quando o investidor está fazendo o dinheiro render, já com patrimônio formado; ou se é a fase do consumo de patrimônio, na qual ele tem de chegar no fim da vida sem deteriorar o que conquistou. A partir daí, cada assessor passa a identificar as lacunas na vida financeira do cliente e apresentar alternativas.

Em ambos os casos citados no início deste texto, por exemplo, é preciso que a assessoria disponibilize mecanismos para proteger os herdeiros ou preservar o cliente em relação a litígios societários, protegendo o caixa da empresa.

“Se você começa a fazer doações a seus descendentes ainda em vida, se beneficia de uma economia tributária significativa, pois o Brasil tem uma das alíquotas mais baixas em tributação de herança no mundo”, diz Ester Galha Santana, assessora jurídica especializada em planejamento tributário. E poderá reduzir ainda mais a carga tributária, por exemplo, se tiver imóveis e optar por montar uma holding imobiliária que concentre os rendimentos recebidos de aluguel, em vez de manter muitos imóveis registrados em pessoa física.

Plano de sucessão

Da mesma forma, na hora de preparar um plano de sucessão, a assessoria ampla dará atenção aos objetivos financeiros e também a aspectos como a característica da família e a idade dos filhos, para ver se é o momento de transferir a empresa. “Para que os sócios fiquem protegidos, é muito importante distanciar seu patrimônio pessoal da operação”, acrescenta Letícia Simonetti Garcia, assessora jurídica especializada em planejamento patrimonial e sucessório.

Processos como esses, porém, não acontecem da noite para o dia. É um trabalho constante e atento a todo momento em que estiverem em jogo o dinheiro, o risco e a rentabilidade. “Toda vez que alguém casa, tem filhos, se separa ou morre, é hora de rever com os assessores financeiros e jurídicos a estrutura financeira e tributária como um todo”, explica Letícia Simonetti Garcia.

Para a equipe da Renova Invest, portanto, o trabalho de assessoramento e acompanhamento do cliente é multidisciplinar, contínuo e de longo prazo. Nas palavras de Nayara Boer, assessora private da empresa: “Nosso trabalho é uma maratona, não uma corrida de 100 metros”.

