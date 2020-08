Qualicorp tem lucro líquido de R$126,7 no 2º trimestre

A Qualicorp teve lucro líquido de 126,7 milhões de reais no segundo trimestre, alta de 21,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, em resultado ajudado por alguns ganhos não recorrentes, entre eles a venda da operação do QSaúde.

A receita líquida por sua vez caiu 2,8%, para 483,7 milhões de reais, refletindo estabilidade no segmento de afinidades médico hospitalar, mas retração nos demais segmentos com a perda de alguns contratos no trimestre.

O portfólio total da companhia caiu 6,2% no segundo trimestre frente ao mesmo período de 2019, para 2.320.073 clientes. O portfólio de afinidades cresceu 3% ano a ano, para 1.318.032, enquanto o de afinidades médico hospitalar caiu 1%.

O churn diminuiu em 8,5%, para 81.425 cancelamentos, de acordo com os números disponibilizados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na madrugada desta quarta-feira,

O desempenho operacional medido pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) cresceu 11,6%, para 292,1 milhões de reais, com a margem Ebitda subindo de 52,6% para 60,4% de abril a junho.

Em termos ajustados, porém, o Ebitda caiu 1,9%, para 233,5 milhões de reais, enquanto a margem aumentou de 47,8% para 48,3%, refletindo contração de receita e maior amortização de comissões de vendas, apesar do controle de custos.

O total consolidado da linha de custos e despesas no balanço apresentou queda de 7,6%, para 217,8 milhões de reais.

O resultado financeiro ficou negativo em 18,6 milhões de reais, um salto de 221,7% em relação ao mesmo período de 2019, o que a companhia atribuiu a aumento do endividamento como consequência da redução de capital efetuada em 2019.

A Qualicorp, que atua na comercialização e administração de planos de saúde coletivos, teve fluxo de caixa livre de 214,3 milhões de reais de abril a junho, alta de 51% na comparação ano a ano, reflexo da redução no volume de investimentos.

A dívida líquida somou 594,8 milhões de reais, de 20,8 milhões de reais um ano antes, também afetada pela redução de capital em 2019, enquanto o indicador dívida líquida/Ebitda ajustado dos últimos 12 meses passou de 0,02 para 0,7 vez.

A empresa encerrou o segundo trimestre com retorno sobre o capital investido (ROIC) de 42%, contra 41,8% no mesmo período do ano anterior.

O conselho de administração da companhia também aprovou na terça-feira programa de recompra de até 10 milhões de ações da empresa, que equivalem a, aproximadamente, 3,5% dos papéis em circulação no mercado nesta data, com prazo máximo de 18 meses.