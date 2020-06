Quais são os serviços do Nubank que mais crescem com a quarentena

Com o isolamento social, o Nubank percebeu um aumento no uso de seus serviços digitais por meio do aplicativo. Ao se manter em casa, consumidores passaram a usar o aplicativo para realizar certas transações antes feitas em agências, lotéricas ou outros pontos físicos.

Um exemplo é a recarga de celular usando o cartão de crédito ou conta corrente, que registrou o maior uso desde que foi lançada pelo Nubank em setembro do ano passado. Consumidores realizaram essa operação mais de 2,2 milhões de vezes apenas em maio, alta de 86% em relação a março. Outra funcionalidade que cresceu no período é o uso do cartão virtual, voltado para compras pela internet e com alta de 31%. O pagamento de boletos de contas de água, luz e telefone cresceu 22%.

Na semana passada, o Nubank desenvolveu um botão de doações para contribuir com a luta contra o coronavírus. Os clientes do banco digital poderão usar o aplicativo para destinar recursos a diversas instituições, como Action Aid, Ação da Cidadania, Cruz Vermelha Brasileira e Hospital das Clínicas de São Paulo.

Logo no início da quarentena em São Paulo, o Nubank afirmou que ajudaria a pagar compras e consultas médicas para seus clientes. O banco criou um fundo de 20 milhões de reais para apoiar seus clientes durante a crise do coronavírus. Já em abril, o banco digital anunciou que reduziu em 80% os juros da fatura parcelada do cartão de crédito.

O Nubank chega ao sétimo ano desde sua criação com 25 milhões de clientes. No primeiro trimestre de 2020, a empresa registrou, em média, 42.000 novos usuários por dia, número superior à média diária de 2019. Cerca de 465 mil clientes optaram por usar a conta digital do Nubank para receber o auxílio emergencial de R$ 600 dado pelo governo – assim, 279 milhões de reais foram distribuídos por meio das contas digitais do Nubank.

O banco digital não tem apelo apenas entre ps mais jovens. No último ano, o percentual de novos clientes com idade superior a 60 anos cresceu 20%. Em abril, 30 mil idosos passaram a usar os serviços do Nubank – cerca de 300 deles têm mais de 90 anos de idade. Em pesquisa realizada no fim do ano passado, 20% dos clientes disseram que o roxinho do Nubank foi o primeiro cartão de crédito que tiveram em suas vidas. Entre os clientes com mais de 55 anos idade, 15% nunca haviam tido cartão antes de serem clientes do Nubank.

Dinheiro (ainda) mais digital

A quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus acelerou diversas mudanças no uso de meios de pagamento e bancos digitais, já que as pessoas estão menos dispostas a receber ou pagar em dinheiro físico ou mesmo a pegar um cartão dentro da carteira.

O impacto já pôde ser sentido logo no início da crise. No Brasil, houve aumento de 35% no número de horas gastas em aplicativos financeiros entre a última semana de dezembro e primeira de março, de acordo com levantamento feito pela Liftoff, empresa de marketing de aplicativos, em parceria com o App Annie.

No Brasil, a pandemia do novo coronavírus acelerou o uso de meios de pagamento digitais. O PicPay quer estar na vanguarda dos meios de pagamento no Brasil com uma nova tecnologia: pagamentos por reconhecimento facial. Os primeiros testes com a tecnologia já estão sendo feitos na nova sede do Banco Original, controlador do PicPay. Com a reabertura do comércio, os planos são expandir o processo para todos os consumidores e estabelecimentos interessados.

Os códigos QR também apareceram na televisão dos consumidores, principalmente em lives de artistas para arrecadar doações. Nomes como PicPay, Ame, PagSeguro e Stone já imprimiram seus logotipos — e seus QR codes — em lives de todos os estilos musicais durante a quarentena.