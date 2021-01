Quais são os principais destinos para as férias de verão 2021, segundo CVC

Mesmo com algumas tradicionais festas de ano novo canceladas em praias nordestinas, o Nordeste se manteve em destaque na lista de destinos mais procurados para as férias de verão de 2021. Porto Seguro, na Bahia, é o destino mais procurado por viajantes de acordo com a agência Submarino Viagens, do grupo CVC.

O levantamento da Submarino Viagens – agência de reservas online que pertence à CVC Corp, um dos maiores grupos de viagens da América Latina – mostrou que cinco capitais nordestinas apareceram no topo do ranking dos 10 mais buscados no site.

São elas: Maceió (AL), Recife (PE), Salvador (BA), Fortaleza (CE) e Natal (RN). Além das capitais, Porto Seguro (BA) está entre os locais mais procurados da região para as viagens. Eles também ficaram no topo do ranking no mesmo período do ano passado, segundo a Submarino Viagens.

O Nordeste ganhou mais representatividade ao se tornar alternativa às viagens internacionais que deixaram de ser realizadas por causa das barreiras sanitárias em outros países. Atrativos ao ar livre e preço da viagem estão entre os principais motivos.

Segundo Bárbara Ruiz, diretora de vendas da Submarino Viagens, apesar de os destinos caribenhos como Cancun e Punta Cana estarem abertos para brasileiros, a cotação do dólar ultrapassando os R$ 5 ainda dificulta a ida ao exterior para a maioria dos clientes.

A tendência para o ano de 2021 é que os destinos nacionais ganhem ainda mais destaque. “Os destinos internacionais devem ter recuperação mais lenta até a normalização sanitária e estabilização do dólar, então o Brasil fica ainda mais convidativo aos brasileiros no verão”, diz.

Ainda de acordo com o levantamento da Submarino Viagens, algumas cidades da Região Sul também despontam na lista de desejos dos brasileiros para o Verão 2021, como Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC) e Foz do Iguaçu (PR). Rio de Janeiro também aparece no ranking, a única cidade fora do Sul e do Nordeste.

Confira a lista completa dos 10 destinos mais buscados para as férias de verão 2021: