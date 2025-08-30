Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Quais são os maiores supermercados do Rio Grande do Sul? Veja ranking

Os supermercados do Grupo Zaffari chegam a 87 unidades e mais de R$ 14 bilhões em vendas

Claudio Luiz Zaffari, do Grupo Zaffari: rede bilionária é líder no Rio Grande do Sul (Leandro Fonseca/Exame)

Claudio Luiz Zaffari, do Grupo Zaffari: rede bilionária é líder no Rio Grande do Sul (Leandro Fonseca/Exame)

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 14h55.

O varejo brasileiro é liderado pelos supermercados, mas o setor segue com forte apelo regional, mostra o levantamento do Instituto Retail Think Tank (IRTT), que dá sequência aos estudos divulgados Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).

Os supermercados movimentaram R$ 658,6 bilhões em 2024, o equivalente a 52,6% do faturamento das 300 maiores varejistas do país.

Apesar disso, as redes regionais se destacam pela capacidade de entender o comportamento dos consumidores locais. Mesmo em um cenário de expansão, existem fortalezas regionais que dificultam a penetração de redes de maior porte e as protegem contra a concorrência.

Das 156 empresas supermercadistas que aparecem no ranking TOP 300, 129 operam em apenas um estado e 130 possuem menos de 50 lojas.

Apenas seis grupos têm presença em mais de 20 estados — e, em boa parte deles, o alcance nacional se deve a lojas de conveniência, geralmente no modelo de franquias.

“Não é correto dizer que o varejo brasileiro está se concentrando. O que temos é um movimento de mais empresas crescendo e atingindo relevância, mas a diversidade regional permanece”, diz o consultor Alberto Serrentino.

Os maiores supermercados do Rio Grande do Sul

Na liderança absoluta é a Companhia Zaffari, que detém as marcas Zaffari e o atacarejo Cestto. Ao todo são 41 unidades e R$ 8,4 bilhões em vendas, segundo o levantamento do IRTT.

Na segunda posição, aparece o Comercial Zaffari, controlador do atacado Stok Center, com R$ 5,7 bilhões em vendas e 46 unidades. 

Somados, os supermercados chegam a 87 unidades e mais de R$ 14 bilhões em vendas. 

No ano passado, a companhia anunciou investimento de R$ 1,5 bilhão em atacarejos, tendência em alta no setor.

Confira, a seguir, o ranking completo:

EmpresaVendas (R$ em bilhões)Número de Lojas
Companhia Zaffari8,441
Comercial Zaffari5,746
Unidasul2,946
Imec Supermercados1,831
Asun Supermercados1,641
  • caixa de auto atendmento do mercado Atacadão Pacaembu, consumo, consumidotres, mercado, compras, mercadoria, alimentos, inflação, produtos Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2024

    1/11 caixa de auto atendmento do mercado Atacadão Pacaembu, consumo, consumidotres, mercado, compras, mercadoria, alimentos, inflação, produtos Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2024 (Atacadão puxa o resultado do Grupo Carrefour)

  • Assaí: despesas ficaram estáveis, representando 11,2% da receita, o que ajudou a melhorar rentabilidade

    2/11 Assaí: despesas ficaram estáveis, representando 11,2% da receita, o que ajudou a melhorar rentabilidade (Assaí: atacarejo aparece na segunda posição)

  • Magazine Luiza: foco na geração de caixa deve resultar em melhores retornos no futuro

    3/11 Magazine Luiza: foco na geração de caixa deve resultar em melhores retornos no futuro (Magazine Luiza: empresa aparece como a terceira maior varejista do país)

  • Loja da RaiaDrogasil

    4/11 Loja da RaiaDrogasil (RaiaDrogasil: rede de farmácias é a quarta maior varejista do país)

  • Loja do Boticário em São Paulo: a rede tem uma unidade a cada 3 quilômetros Brasil adentro

    5/11 Loja do Boticário em São Paulo: a rede tem uma unidade a cada 3 quilômetros Brasil adentro (Grupo Boticário aparece em 5º lugar)

  • Casas Bahia: margens mostram melhora sequencial

    6/11 Casas Bahia: margens mostram melhora sequencial (Casas Bahia)

  • Grupo Mateus: crescimento em mesmas lojas foi de 8,8% no 4º trimestre Foto: Leandro Fonseca

    7/11 Grupo Mateus: crescimento em mesmas lojas foi de 8,8% no 4º trimestre Foto: Leandro Fonseca (Grupo Mateus: rede de supermercado aparece na 7ª posição)

  • Amazon: em comunicado, diretor da empresa afirma que a americana quer continuar a expandir a rede

    8/11 Amazon: em comunicado, diretor da empresa afirma que a americana quer continuar a expandir a rede "no Nordeste e no Brasil" (Amazon: empresa americana aparece em oitavo lugar)

  • Americanas: a crise da empresa acelerou a redução dos retornos nos investimentos em 2023

    9/11 Americanas: a crise da empresa acelerou a redução dos retornos nos investimentos em 2023 (Americanas: companhia aparece em 9º lugar)

  • 10/11 (size_960_16_9_supermercados_bh.jpg)

  • Pedro Oliveira, fundador do BH: sem dívidas e com 200 milhões em caixa

    11/11 Pedro Oliveira, fundador do BH: sem dívidas e com 200 milhões em caixa (Pedro Oliveira, fundador do BH: rede de supermercado aparece na 10ª colocação)

Acompanhe tudo sobre:SupermercadosVarejoRio Grande do Sul

Mais de Negócios

Brasileiro mais rico trabalhou apenas um ano para acumular fortuna de R$ 220 bilhões

Quais são os maiores supermercados do Nordeste? Veja quanto eles faturam

Bancário autônomo: pesquisa inédita mostra o perfil da profissão no Brasil

‘Não vamos substituir, vamos adicionar’, diz presidente da Petrobras sobre transição energética

Mais na Exame

Casual

Os melhores bares do Rio de Janeiro, segundo ranking EXAME Casual 2025

Mundo

Xi diz a Guterres que China "oferece estabilidade e certeza" diante das mudanças globais

ESG

Bioeconomia: uma nova perspectiva para o desenvolvimento do Brasil

Economia

Por que voos curtos de ponte aérea exigem mais dos motores dos aviões?