Quais são os maiores supermercados do Rio Grande do Sul? Veja ranking

O varejo brasileiro é liderado pelos supermercados, mas o setor segue com forte apelo regional, mostra o levantamento do Instituto Retail Think Tank (IRTT), que dá sequência aos estudos divulgados Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).

Os supermercados movimentaram R$ 658,6 bilhões em 2024, o equivalente a 52,6% do faturamento das 300 maiores varejistas do país.

Apesar disso, as redes regionais se destacam pela capacidade de entender o comportamento dos consumidores locais. Mesmo em um cenário de expansão, existem fortalezas regionais que dificultam a penetração de redes de maior porte e as protegem contra a concorrência.

Das 156 empresas supermercadistas que aparecem no ranking TOP 300, 129 operam em apenas um estado e 130 possuem menos de 50 lojas.

Apenas seis grupos têm presença em mais de 20 estados — e, em boa parte deles, o alcance nacional se deve a lojas de conveniência, geralmente no modelo de franquias.

“Não é correto dizer que o varejo brasileiro está se concentrando. O que temos é um movimento de mais empresas crescendo e atingindo relevância, mas a diversidade regional permanece”, diz o consultor Alberto Serrentino.

Os maiores supermercados do Rio Grande do Sul

Na liderança absoluta é a Companhia Zaffari, que detém as marcas Zaffari e o atacarejo Cestto. Ao todo são 41 unidades e R$ 8,4 bilhões em vendas, segundo o levantamento do IRTT.

Na segunda posição, aparece o Comercial Zaffari, controlador do atacado Stok Center, com R$ 5,7 bilhões em vendas e 46 unidades.

Somados, os supermercados chegam a 87 unidades e mais de R$ 14 bilhões em vendas.

No ano passado, a companhia anunciou investimento de R$ 1,5 bilhão em atacarejos, tendência em alta no setor.

Confira, a seguir, o ranking completo:

Empresa Vendas (R$ em bilhões) Número de Lojas Companhia Zaffari 8,4 41 Comercial Zaffari 5,7 46 Unidasul 2,9 46 Imec Supermercados 1,8 31 Asun Supermercados 1,6 41