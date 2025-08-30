Quais são os maiores supermercados do Nordeste? Veja quanto eles faturam

O varejo brasileiro é dominado pelos supermercados, mas o setor continua a ser fortemente influenciado por características regionais, como aponta o levantamento do Instituto Retail Think Tank (IRTT), que dá sequência aos estudos da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).

Em 2024, os supermercados geraram R$ 658,6 bilhões, correspondendo a 52,6% do faturamento das 300 maiores varejistas do país.

Apesar disso, as redes regionais se destacam pela capacidade de entender o comportamento dos consumidores locais. Mesmo em um cenário de expansão, existem fortalezas regionais que dificultam a penetração de redes de maior porte e as protegem contra a concorrência.

Dentre as 156 empresas supermercadistas no ranking TOP 300, 129 operam em apenas um estado e 130 possuem menos de 50 lojas.

Apenas seis grupos têm presença em mais de 20 estados, e em grande parte desses casos, a expansão nacional é sustentada por lojas de conveniência, comumente no modelo de franquias.

“Não é correto afirmar que o varejo brasileiro está se concentrando. O que vemos é um movimento de crescimento de várias empresas que ganham relevância, mas a diversidade regional segue intacta”, explica o consultor Alberto Serrentino.

Os maiores supermercados do Nordeste

A expansão do setor segue dois caminhos principais: o crescimento orgânico, impulsionado pelo modelo de atacarejo e pela busca por preços baixos devido à inflação, e as fusões e aquisições (M&A), especialmente entre redes regionais.

É o caso do Grupo Mateus, a maior rede do Nordeste, que figura entre as dez maiores empresas varejistas do Brasil.

Fundado em 1986 por Ilson Mateus Rodrigues, iniciou suas operações com uma pequena mercearia em Balsas, Maranhão.

Ao longo dos anos, a empresa se expandiu significativamente, com marcas como Mateus Supermercados, Mix Atacarejo, Armazém Mateus e Eletro Mateus.

Em 2024, o Grupo Mateus cresceu 18,9% nas vendas, totalizando R$ 30,1 bilhões.

Desde sua abertura de capital em 2020, o grupo vem acelerando sua expansão, tanto geograficamente quanto no modelo de atacarejo.

Recentemente, o Grupo Mateus concluiu a aquisição de 51% do Novo Atacarejo, a segunda maior rede da região, com 32 lojas e R$ 5,8 bilhões em vendas em Pernambuco, fortalecendo ainda mais sua presença na região Nordeste.

Confira a seguir o ranking completo:

Empresa Vendas (em bilhões de reais) Número de Lojas Estado Grupo Mateus 30.1 272 Maranhão Novo Atacarejo 5.8 35 Pernambuco Atakarejo 5.2 39 Bahia Supermercados Nordestão 2.1 13 Rio Grande do Norte Mercadinhos São Luiz 1.6 29 Ceará