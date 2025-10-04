Recuperações extrajudiciais somam R$ 9,8 bilhões em 2025. Quais são as maiores dívidas?

Seis novos pedidos de recuperação extrajudicial foram registrados em setembro, somando R$ 604 milhões em dívidas, segundo dados do Observatório Brasileiro de Recuperação Extrajudicial (OBRE). Com isso, o total de casos em 2025 chega a 41, com débitos acumulados de R$ 9,88 bilhões.

Criado em 2022, o OBRE acompanha pedidos de homologação e planos de recuperação, reunindo dados sobre o uso do mecanismo no país e ajudando investidores, credores e empresas a entenderem o panorama das reestruturações corporativas.

São Paulo segue na liderança, com três novos pedidos no mês e 23 processos no acumulado do ano. Mas o maior pedido registrado em setembro veio de Santa Catarina: o Grupo Rech solicitou recuperação extrajudicial de R$ 526,8 milhões. O estado já soma três pedidos em 2025, superando os dois registrados em todo o ano anterior.

A recuperação extrajudicial permite que empresas renegociem suas dívidas diretamente com credores, fora do âmbito judicial. Desde a reforma de 2020, o mecanismo se tornou mais acessível, abrangendo dívidas bancárias, débitos com fornecedores, obrigações trabalhistas e benefícios fiscais federais.

Um ponto de atenção para o mercado é a discussão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a possibilidade de prorrogação do período de suspensão das cobranças durante pedidos provisórios de recuperação extrajudicial. Hoje, o prazo é de 90 dias e improrrogável, mas em alguns casos tem sido estendido. Nos casos de recuperação judicial, o STJ já reconheceu a possibilidade de prorrogação.

Os cinco maiores pedidos de recuperação extrajudicial de 2025

O destaque de 2025 são os grandes pedidos de recuperação extrajudicial, que juntos ultrapassam R$ 7 bilhões. Entre os principais estão:

Grupo Lavoro Agro: R$ 2,55 bilhões

Araguaia Níquel Metais: R$ 2,45 bilhões

Grupo Rio Alto: R$ 1,73 bilhão

Grupo Two Square: R$ 788,4 milhões

Grupo Rech: R$ 526,8 milhões

