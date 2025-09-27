Negócios

Quais são os maiores negócios do Rio Grande do Sul? Veja quanto eles faturam

No Rio Grande do Sul, as 10 maiores empresas que apareceram no Melhores e Maiores 2025 têm uma receita somada de R$ 124,2 bilhões

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 07h15.

As 1.000 empresas do ranking EXAME MELHORES E MAIORES 2025, o maior levantamento do capitalismo brasileiro, somaram uma receita líquida de 9,7 trilhões de reais em 2024.

Em comparação com o ano passado, esse valor representa um aumento de 7,9%.

Empresas de 22 estados entraram no levantamento. No Rio Grande do Sul, as 10 maiores empresas que apareceram no levantamento têm uma receita somada de 124,2 bilhões de reais. 

Para a colocação das empresas foram considerados os resultados contábeis-financeiros:

  • ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido
  • Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado
  • ILS – Índice de Liquidez Seca
  • D/E – Alavancagem

No topo do ranking regional está a cooperativa Sicredi, a maior cooperativa de crédito do país, seguido pela operação bancária do Sicredi. O terceiro colocado também é um banco: o Banrisul, banco estatal do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Quais são os maiores negócios do Rio Grande do Sul e quanto faturam

Posição por receitaEmpresaReceita líquida em 2024
1Cooperativa Sicredi16.891.270
2Banco Sicredi16.890.097
3Banrisul15.910.335
4Lojas Renner14.436.366
53 Tentos12.825.771
6Randoncorp11.915.741
7RGE Sul11.021.946
8Marcopolo8.593.837
9Bianchini8.125.409
10Rodoil7.577.421

