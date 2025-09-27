Quais são os maiores negócios do Rio Grande do Sul? Veja quanto eles faturam

Repórter de Negócios
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 07h15.
As 1.000 empresas do ranking EXAME MELHORES E MAIORES 2025, o maior levantamento do capitalismo brasileiro, somaram uma receita líquida de 9,7 trilhões de reais em 2024.
Em comparação com o ano passado, esse valor representa um aumento de 7,9%.
Empresas de 22 estados entraram no levantamento. No Rio Grande do Sul, as 10 maiores empresas que apareceram no levantamento têm uma receita somada de 124,2 bilhões de reais.
Para a colocação das empresas foram considerados os resultados contábeis-financeiros:
No topo do ranking regional está a cooperativa Sicredi, a maior cooperativa de crédito do país, seguido pela operação bancária do Sicredi. O terceiro colocado também é um banco: o Banrisul, banco estatal do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
|Posição por receita
|Empresa
|Receita líquida em 2024
|1
|Cooperativa Sicredi
|16.891.270
|2
|Banco Sicredi
|16.890.097
|3
|Banrisul
|15.910.335
|4
|Lojas Renner
|14.436.366
|5
|3 Tentos
|12.825.771
|6
|Randoncorp
|11.915.741
|7
|RGE Sul
|11.021.946
|8
|Marcopolo
|8.593.837
|9
|Bianchini
|8.125.409
|10
|Rodoil
|7.577.421
