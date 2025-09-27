Quais são os maiores negócios do Rio Grande do Sul? Veja quanto eles faturam

As 1.000 empresas do ranking EXAME MELHORES E MAIORES 2025, o maior levantamento do capitalismo brasileiro, somaram uma receita líquida de 9,7 trilhões de reais em 2024.

Em comparação com o ano passado, esse valor representa um aumento de 7,9%.

Empresas de 22 estados entraram no levantamento. No Rio Grande do Sul, as 10 maiores empresas que apareceram no levantamento têm uma receita somada de 124,2 bilhões de reais.

Para a colocação das empresas foram considerados os resultados contábeis-financeiros:

ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido

Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado

ILS – Índice de Liquidez Seca

D/E – Alavancagem

No topo do ranking regional está a cooperativa Sicredi, a maior cooperativa de crédito do país, seguido pela operação bancária do Sicredi. O terceiro colocado também é um banco: o Banrisul, banco estatal do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Quais são os maiores negócios do Rio Grande do Sul e quanto faturam

Posição por receita Empresa Receita líquida em 2024 1 Cooperativa Sicredi 16.891.270 2 Banco Sicredi 16.890.097 3 Banrisul 15.910.335 4 Lojas Renner 14.436.366 5 3 Tentos 12.825.771 6 Randoncorp 11.915.741 7 RGE Sul 11.021.946 8 Marcopolo 8.593.837 9 Bianchini 8.125.409 10 Rodoil 7.577.421

