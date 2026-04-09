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Quais são os maiores atacarejos de SP e quanto eles faturam? Veja a lista

Estado concentra os dois maiores do país e nove redes entre as 23 maiores do Brasil; juntas, elas movimentam mais de 220 bilhões de reais por ano

Atacadão, do Carrefour: atacarejo do Carrefour fatura R$ 89,9 bilhões (Leandro Fonseca/Exame)

Atacadão, do Carrefour: atacarejo do Carrefour fatura R$ 89,9 bilhões (Leandro Fonseca/Exame)

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 9 de abril de 2026 às 08h02.

O varejo alimentar brasileiro vive um momento de desaceleração, mas o atacarejo, formato que combina venda no atacado e no varejo em um mesmo espaço, segue na contramão.

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Em 2025, o canal registrou crescimento de 8,8% em vendas, o maior entre todos os formatos do varejo alimentar, segundo dados da NielsenIQ. E nenhum estado concentra mais esse poder do que São Paulo.

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O estado é sede fiscal de 9 das 23 maiores redes de atacarejo do Brasil, segundo o ranking ABAAS 2026, elaborado pela NielsenIQ em parceria com a Associação Brasileira de Atacadistas e Supermercadistas, e que usa como referência os dados de faturamento de 2025.

Juntas, essas redes movimentam mais de R$ 220 bilhões por ano.

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O ranking ABAAS 2026 é o motivo pelo qual essa lista chega agora. Divulgado em março de 2026, o levantamento reúne pela primeira vez dados consolidados das 23 maiores redes associadas, com faturamento, número de lojas e empregos diretos. O setor como um todo faturou R$ 360 bilhões em 2025, crescimento de 11% sobre 2024, e emprega 431 mil pessoas diretamente.

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O cenário, porém, tem sombras. O consumo das famílias brasileiras desacelerou ao longo de 2025, pressionado por juros altos, endividamento e inflação dos serviços. A fatia do orçamento destinada ao abastecimento do lar caiu de 23,2% em 2023 para 21,9% em 2025, enquanto gastos com saúde e dívidas cresceram, segundo a NielsenIQ.

O brasileiro está levando menos itens para casa, a redução foi de 8% no volume por ocasião de compra ao longo de 2025.

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Os maiores atacarejos de São Paulo

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  1. Atacadão: 89,9 bilhões de reais (385 lojas)
  2. Assaí Atacadista: 84,7 bilhões de reais (312 lojas)
  3. Grupo Pereira: 17,5 bilhões de reais (110 lojas)
  4. Cencosud: 10 bilhões de reais (175 lojas)
  5. Tenda Atacado: 8 bilhões de reais (45 lojas)
  6. Spani Atacadista: 4,3 bilhões de reais (39 lojas)
  7. Comercial Esperança: 4,3 bilhões de reais (22 lojas)
  8. Roldão Atacadista: 3,9 bilhões de reais (40 lojas)
  9. Akki Atacadista: 1,3 bilhão de reais (7 lojas)

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