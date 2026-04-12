Quais são os maiores atacarejos de Santa Catarina? Veja quanto eles faturam

Santa Catarina tem uma posição singular no mapa do atacarejo brasileiro. O estado abriga três redes entre as 23 maiores do país — e uma delas, o Grupo Pereira, nasceu e tem sua base de operações em SC, embora a sede fiscal seja em São Paulo.

Em 2025, o atacarejo foi o canal com maior crescimento no varejo alimentar, 8,8% segundo a NielsenIQ, e as redes catarinenses fazem parte desse avanço.

O ranking ABAAS 2026, divulgado em março deste ano pela NielsenIQ em parceria com a Associação Brasileira de Atacadistas e Supermercadistas, reúne dados de faturamento de 2025 das 24 maiores redes do setor. Santa Catarina aparece com três representantes: o Grupo Pereira, o Grupo Koch e o Mundialmix. Juntos, eles somam mais de 33 bilhões de reais em faturamento.

Como foi o setor de atacarejo

O setor como um todo faturou 360 bilhões de reais em 2025, crescimento de 11% sobre 2024, e emprega 431 mil pessoas diretamente. O atacarejo atingiu em 2025 o recorde de penetração nos lares brasileiros: 76% das famílias compraram no canal ao longo do ano, ante 69% em 2022. A frequência de compra também bateu recorde — 22 visitas por ano, mais do que qualquer outro formato.

O estado, porém, enfrenta o mesmo dilema que pressiona o setor nacional. O diferencial de preços entre o atacarejo e o supermercado tradicional está caindo. Em dezembro de 2025, o índice de competitividade atingiu o pior nível dos últimos dois anos. Para as redes catarinenses, que operam em um mercado com consumidor exigente e renda relativamente mais alta, manter a percepção de preço baixo — o principal atributo que leva o shopper ao canal — é o desafio central de 2026.

Quais são os maiores atacarejos de Santa Catarina

Grupo Pereira (origem SC, sede fiscal SP): 17,5 bilhões de reais — 110 lojas

17,5 bilhões de reais — 110 lojas Grupo Koch (SC): 12,9 bilhões de reais — 92 lojas

12,9 bilhões de reais — 92 lojas Mundialmix (SC): 2,8 bilhões de reais — 34 lojas

Assista ao Choque de Gestão, o reality show de negócios da EXAME