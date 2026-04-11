Quais são os maiores atacarejos de Minas Gerais e quanto eles faturam? Veja a lista

Mart Minas: maior rede de atacarejos de Minas Gerais fatura 12,5 bilhões de reais (Mart Minas/Divulgação)
Repórter de Negócios
Publicado em 11 de abril de 2026 às 07h37.
Minas Gerais é um dos estados com mais redes de atacarejo no ranking ABAAS 2026. Quatro empresas mineiras figuram entre as 23 maiores do país, um reflexo do tamanho do mercado consumidor do estado e da penetração do formato nas cidades do interior.
Em 2025, o atacarejo cresceu 8,8% em vendas, o maior índice entre todos os formatos do varejo alimentar, segundo a NielsenIQ.
O ranking ABAAS 2026, divulgado em março deste ano pela NielsenIQ em parceria com a Associação Brasileira de Atacadistas e Supermercadistas, usa como referência os dados de faturamento de 2025. Minas aparece com quatro representantes: Mart Minas & Dom Atacadista, ABC, Bahamas Mix e Villefort.
Juntos, eles somam mais de 26 bilhões de reais em faturamento e empregam diretamente mais de 40 mil pessoas.
O setor como um todo faturou 360 bilhões de reais em 2025, crescimento de 11% sobre 2024.
O atacarejo atingiu o recorde de penetração nos lares brasileiros — 76% das famílias compraram no canal ao longo do ano. Em Minas, onde cidades médias têm papel central no consumo regional, o formato encontrou terreno fértil para crescer nos últimos anos.
O cenário de 2026, porém, exige atenção. O consumo das famílias brasileiras desacelerou trimestre a trimestre em 2025, e o quarto trimestre fechou com crescimento zero.
A fatia do orçamento destinada ao abastecimento do lar caiu de 23,2% para 21,9% entre 2023 e 2025. O brasileiro está levando menos itens para casa — queda de 8% no volume por ocasião de compra. Para as redes mineiras, que têm forte presença em cidades do interior, o desafio é manter volume em um ambiente de consumidor mais seletivo e com menos espaço no orçamento para compras de abastecimento.
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