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Quais são os 15 maiores supermercados do Brasil? Veja quanto eles faturam

O faturamento total do setor já soma R$ 1,1 trilhão, considerando todos os formatos de operação

Carrefour: maior varejista do Brasil fatura R$ 123 bilhões (Germano Lüders/Exame)

Carrefour: maior varejista do Brasil fatura R$ 123 bilhões (Germano Lüders/Exame)

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 28 de abril de 2026 às 10h50.

Poucos setores faturam tanto quanto supermercados. A lista tem gigantes que passam de 100 bilhões de reais em receita, e dezenas que já vendem mais de 1 bilhão de reais todos os anos.

É o que aponta a recém atualizada lista anual da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

O faturamento total do setor já soma R$ 1,1 trilhão, considerando todos os formatos de operação, como atacarejos, supermercados convencionais, minimercados, e-commerce, lojas de conveniência e hortifrutis.

O desempenho reforça o papel estratégico do setor, que representa 9,02% do Produto Interno Bruto nacional e segue como um dos pilares da economia brasileira.

A liderança, pelo décimo ano consecutivo, foi do Grupo Carrefour. Sozinho, a marca cravou uma receita de 123 bilhões de reais no Brasil em 2025, três bilhões a mais do que em 2024.

A maior parte da receita vem da bandeira Atacadão, que representa 70% do faturamento do grupo.

No segundo lugar, a Assaí Atacadista ficou com 84 bilhões de reais, sendo seguido pelo Grupo Mateus, tendo apurado no período R$ 43,5 bilhões de reais.

O Mateus é a maior rede varejista das regiões Norte e Nordeste do país, e está presente nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins, Ceará, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas e Paraíba.

Na lista das 15 maiores, figuram também empresas de Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina.

Quais são os 10 maiores supermercados do Brasil em 2024

  1. Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais
  2. Assaí Atacadista (SP): faturamento de 84,7 bilhões de reais
  3. Mateus Supermercados (MA): faturamento de 43,5 bilhões de reais
  4. Supermercados BH (MG): faturamento de 25,7 bilhões de reais
  5. GPA (SP): faturamento de 20,6 bilhões de reais
  6. Irmãos Muffato (PR): faturamento de 20,3 bilhões de reais
  7. Grupo Pereira (SP/SC): faturamento de 17,5 bilhões de reais
  8. Koch Hipermercado (SC): faturamento de 12,9 bilhões de reais
  9. Novo Mateus (PE): faturamento de 12,5 bilhões de reais
  10. Mart Minas (MG): faturamento de 12,5 bilhões de reais
  11. Martins Atacado (MG): faturamento de 11,8 bilhões de reais
  12. Cencosud Brasil (SP): faturamento de 10 bilhões de reais
  13. Plurix (SP): faturamento de 9,6 bilhões de reais
  14. DMA Distribuidora (Epa Supermercados, Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo / MG): faturamento de 8,9 bilhões de reais
  15. Companhia Zaffari (RS): faturamento de 8,8 bilhões de reais

 

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