Quais são os 15 maiores supermercados do Brasil? Veja quanto eles faturam

Poucos setores faturam tanto quanto supermercados. A lista tem gigantes que passam de 100 bilhões de reais em receita, e dezenas que já vendem mais de 1 bilhão de reais todos os anos.

É o que aponta a recém atualizada lista anual da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

O faturamento total do setor já soma R$ 1,1 trilhão, considerando todos os formatos de operação, como atacarejos, supermercados convencionais, minimercados, e-commerce, lojas de conveniência e hortifrutis.

O desempenho reforça o papel estratégico do setor, que representa 9,02% do Produto Interno Bruto nacional e segue como um dos pilares da economia brasileira.

A liderança, pelo décimo ano consecutivo, foi do Grupo Carrefour. Sozinho, a marca cravou uma receita de 123 bilhões de reais no Brasil em 2025, três bilhões a mais do que em 2024.

A maior parte da receita vem da bandeira Atacadão, que representa 70% do faturamento do grupo.

No segundo lugar, a Assaí Atacadista ficou com 84 bilhões de reais, sendo seguido pelo Grupo Mateus, tendo apurado no período R$ 43,5 bilhões de reais.

O Mateus é a maior rede varejista das regiões Norte e Nordeste do país, e está presente nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins, Ceará, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas e Paraíba.

Na lista das 15 maiores, figuram também empresas de Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina.

Quais são os 10 maiores supermercados do Brasil em 2024