Quais são os 15 maiores supermercados do Brasil? Veja quanto eles faturam

Carrefour: maior varejista do Brasil fatura R$ 123 bilhões (Germano Lüders/Exame)
Repórter de Negócios
Publicado em 28 de abril de 2026 às 10h50.
Poucos setores faturam tanto quanto supermercados. A lista tem gigantes que passam de 100 bilhões de reais em receita, e dezenas que já vendem mais de 1 bilhão de reais todos os anos.
É o que aponta a recém atualizada lista anual da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).
O faturamento total do setor já soma R$ 1,1 trilhão, considerando todos os formatos de operação, como atacarejos, supermercados convencionais, minimercados, e-commerce, lojas de conveniência e hortifrutis.
O desempenho reforça o papel estratégico do setor, que representa 9,02% do Produto Interno Bruto nacional e segue como um dos pilares da economia brasileira.
A liderança, pelo décimo ano consecutivo, foi do Grupo Carrefour. Sozinho, a marca cravou uma receita de 123 bilhões de reais no Brasil em 2025, três bilhões a mais do que em 2024.
A maior parte da receita vem da bandeira Atacadão, que representa 70% do faturamento do grupo.
No segundo lugar, a Assaí Atacadista ficou com 84 bilhões de reais, sendo seguido pelo Grupo Mateus, tendo apurado no período R$ 43,5 bilhões de reais.
O Mateus é a maior rede varejista das regiões Norte e Nordeste do país, e está presente nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins, Ceará, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas e Paraíba.
Na lista das 15 maiores, figuram também empresas de Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina.