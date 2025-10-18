Quais são os 10 parques de diversão mais visitados da América Latina — 2 deles são brasileiros

Quando se fala em parques de diversão, é comum pensar nos clássicos da Disney ou da Universal em Orlando.

Mas fora dos grandes centros de entretenimento dos Estados Unidos, um outro circuito vem ganhando força: a América Latina.

E o Brasil não ficou de fora dessa tendência. Muito pelo contrário: a lidera.

Segundo o Theme Index 2023, relatório anual da associação de parques temáticos, dois parques brasileiros estão entre os 10 mais visitados da região: o Beto Carrero World, em Santa Catarina, e o Hopi Hari, no interior de São Paulo.

O Beto Carrero lidera o ranking, com quase 3 milhões de visitantes, superando concorrentes como Six Flags México e Xcaret, em Cancún.

Já o Hopi Hari aparece em 4º lugar, com 900.000 visitantes em 2023.

O império do Beto Carrero

Inaugurado em 1991, o Beto Carrero World nasceu do sonho do empresário e artista João Batista Sérgio Murad — o próprio Beto Carrero — que queria criar um parque temático grandioso com identidade brasileira.

Começou com uma lona de circo e brinquedos improvisados. Hoje, é o maior parque temático da América Latina, com 14 quilômetros quadrados de área total e mais de 1.100 funcionários.

Em 2023, o parque foi eleito o 2º melhor do mundo pelo TripAdvisor, atrás apenas da Universal’s Islands of Adventure, em Orlando.

Nos últimos anos, o Beto Carrero firmou parcerias com a DreamWorks Animation e a Universal Studios, trazendo personagens mundialmente famosos como Shrek, Kung Fu Panda e Trolls.

Entre as atrações mais recentes estão a área temática da NERF, o espetáculo Hot Wheels Epic Show e o Madagascar Circus Show. O parque também abriga o icônico Castelo das Nações, com mais de 10 mil metros quadrados.

Hopi Hari volta ao radar

O Hopi Hari, em Vinhedo (SP), enfrentou uma década difícil, com crises financeiras e queda de público. Mas voltou a crescer nos últimos anos e recuperou espaço no ranking da América Latina.

Com 900.000 visitantes em 2023, aparece em 4º lugar entre os parques mais visitados da região.

A atual gestão aposta em eventos sazonais, revitalização de atrações e uma maior presença digital para reconquistar o público. A localização, próxima a Campinas e São Paulo, continua sendo um trunfo importante para atrair famílias e excursões escolares.

Os 10 parques de diversão mais visitados da América Latina em 2023

Beto Carrero World, Santa Catarina, Brasil – 2.792.000 visitantes Six Flags México, Cidade do México – 1.920.000 Xcaret, Cancún, México – 1.397.000 Hopi Hari, Vinhedo, Brasil – 900.000 Parque Mundo Aventura, Bogotá, Colômbia – 1.015.000 Fantasilandia, Santiago, Chile – 960.000 Mundo Petapa, Cidade da Guatemala – 912.000 Parque Nacional del Café, Colômbia – 902.000 Parque de la Costa, Buenos Aires, Argentina – 617.000 El Salitre Mágico, Bogotá – 450.000

Fonte: Theme Index 2023 – TEA/AECOM

Setor em alta — mas ainda longe dos grandes do mundo

No total, os 10 parques de diversão mais visitados da América Latina somaram 12,4 milhões de visitantes em 2023, um crescimento de 38% sobre o ano anterior.

Apesar do avanço, nenhum parque latino-americano aparece no top 10 global, que segue dominado por Disney, Universal e gigantes asiáticos.

No radar, o parque de diversões da Cacau Show, o Cacau Park, pode mudar esse ranking nos próximos anos. Saiba mais sobre o parque aqui:

Disney no Brasil? O plano de R$ 2 bi da Cacau Show para virar referência em parques de diversão

Assista ao Choque de Gestão, o primeiro reality show da EXAME