Quais são os 10 maiores supermercados de Santa Catarina? Veja quanto faturam

No Dia do Supermercado, conheça quais são as 10 maiores varejistas catarinenses. A primeira fatura R$ 10,3 bilhões

Koch Supermercados: rede supera R$ 10,3 bilhões em vendas

Isabela Rovaroto
Repórter de Negócios

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 05h34.

Nesta quarta-feira, 12, é comemorado o Dia do Supermercado, data para celebrar um setor bem aquecido - e trilionário - no Brasil.

De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, o setor bateu 1 trilhão de reais de receita em 2024.

O Koch Supermercados, que continua sendo a maior rede do estado, registrou um faturamento de 10,3 bilhões de reais em 2024, mantendo sua posição de liderança.

Em segundo lugar, o Giassi Supermercados segue sua trajetória sólida com 4,1 bilhões de reais em faturamento, enquanto o Angeloni, com um faturamento de 3,8 bilhões de reais, completa o pódio.

O levantamento está no anuário publicado pela Associação Brasileira de Supermercados, Abras.

A EXAME separou, na lista, quais são os 10 maiores supermercados cuja sede fica em Santa Catarina. 

Quais são os 10maiores supermercados de Santa Catarina 

  1. Koch Supermercados: 10,3 bilhões de reais
  2. Giassi Supermercados: 4,1 bilhões de reais
  3. Angeloni: 3,8 bilhões de reais
  4. Mundialmix: 2,7 bilhões de reais
  5. Passarela Center: 2,6 bilhões de reais
  6. Gtop Distribuição: 1 bilhão de reais
  7. Supermercado Archer: 892 milhões de reais
  8. Superviza Supermercados: 859 milhões de reais
  9. Supermercado Carol: 411 milhões de reais
  10. Comercial Celeiro: 379 milhões de reais
