Quais são os 10 maiores supermercados de Santa Catarina? Veja quanto faturam

Nesta quarta-feira, 12, é comemorado o Dia do Supermercado, data para celebrar um setor bem aquecido - e trilionário - no Brasil.

De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, o setor bateu 1 trilhão de reais de receita em 2024.

O Koch Supermercados, que continua sendo a maior rede do estado, registrou um faturamento de 10,3 bilhões de reais em 2024, mantendo sua posição de liderança.

Em segundo lugar, o Giassi Supermercados segue sua trajetória sólida com 4,1 bilhões de reais em faturamento, enquanto o Angeloni, com um faturamento de 3,8 bilhões de reais, completa o pódio.

O levantamento está no anuário publicado pela Associação Brasileira de Supermercados, Abras.

A EXAME separou, na lista, quais são os 10 maiores supermercados cuja sede fica em Santa Catarina.

Quais são os 10maiores supermercados de Santa Catarina