Quais são os 10 maiores supermercados de Minas Gerais? Veja quanto faturam

Nesta quarta-feira, 12, é comemorado o Dia do Supermercado, data para celebrar um setor bem aquecido - e trilionário - no Brasil.

De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, o setor bateu 1 trilhão de reais de receita em 2024.

Entre os 10 maiores supermercados do Brasil, há dois mineiros, que ajudam significativamente nesta soma.

O primeiro deles é Supermercados BH, que aparece na quarta posição do ranking nacional com um faturamento de 17,3 bilhões de reais - uma posição acima do que o ranking do ano passado. Na sequência, vem o Mart Minas, com 11,4 bilhões de reais em receitas.

A EXAME separou, na lista a seguir, quais são os 10 maiores supermercados cuja sede fica no Estado de Minas Gerais.

Quais são os 10 maiores supermercados de Minas Gerais

Supermercados BH: faturamento de 17,3 bilhões de reais (4ª posição no ranking nacional) Mart Minas: faturamento de 11,4 bilhões de reais (8ª posição no ranking nacional) DMA Distribuidora: faturamento de 8,3 bilhões de reais (13ª posição no ranking nacional) Grupo ABC: faturamento de 4,9 bilhões de reais (23ª posição no ranking nacional) Grupo Supernosso: faturamento de 4,7 bilhões de reais (24ª posição no ranking nacional) Supermercados Bahamas: faturamento de 4,3 bilhões de reais (25ª posição no ranking nacional) Central Mineira Atacadista (Cema): faturamento de 3,3 bilhões de reais (31ª posição no ranking nacional) Verdemar: faturamento de 1,5 bilhão de reais (61ª posição no ranking nacional) Super Luna: faturamento de 1 bilhão de reais (79ª posição no ranking nacional) LuizTonin Atacadista: faturamento de 1 bilhão de reais (83ª posição no ranking nacional)

Do supermercado ao Cruzeiro

O Supermercados BH cresceu "comendo pelas beiradas", abrindo lojas onde havia pouca concorrência. Inicialmente, focou na periferia de Belo Horizonte e, depois, em pequenas cidades do interior de Minas Gerais, sempre com produtos de marcas mais acessíveis. Esse movimento foi impulsionado pelo aumento do poder aquisitivo das classes C e D desde 1996.

Nesses locais, a competição vem principalmente de pequenos mercadinhos, mas o BH se destaca pela sua escala, que permite negociar melhores condições com os fornecedores.

O fundador Pedro Lourenço deixou sua cidade natal aos 18 anos para buscar trabalho na capital. Com apenas o 8º ano do ensino fundamental, começou sua trajetória em supermercados como encarregado do depósito, depois carregador, repositor e vendedor.

Com o tempo, subiu na hierarquia, tornando-se gerente e, mais tarde, supervisor de vendas no atacadista Ferreirão. Em 1996, aos 40 anos e com alguma economia guardada, decidiu investir e abrir uma mercearia em um bairro periférico de Santa Luzia, cidade vizinha de Belo Horizonte.

Com os lucros, ampliou a loja e abriu filiais em bairros e cidades próximas. Em 2004, vendeu 40% da empresa para dois sócios e usou os recursos para expandir ainda mais, comprando mercadinhos que estavam em dificuldades financeiras.

"Meus amigos diziam que não ia dar certo vender na periferia, e minha esposa queria que eu desistisse. Mas eu não ligo para o que os outros pensam", afirmou Lourenço em entrevista à EXAME, em 2017.

Torcedor fanático do Cruzeiro, ele comprou as ações da SAF do Cruzeiro que estavam nas mãos do jogador de futebol Ronaldo.