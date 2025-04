Quais são e quanto faturam os 10 maiores supermercados do RS? Veja a lista

O setor de supermercados, atacados e atacarejos segue com mais de 1 trilhão de receita em 2024. No Rio Grande do Sul, o varejo supermercadista é liderado pela Companhia Zaffari, que viu crescer seu faturamento crescer em mais de 1 bilhão de reais no último ano, e está entre as 15 maiores do país.

Curiosamente, na segunda posição também aparece o nome Zaffari. Mas é Comercial, e não Companhia. Por ali, o faturamento foi de 5,7 bilhões de reais.

O levantamento está no anuário publicado nesta semana pela Associação Brasileira de Supermercados, Abras. A EXAME separou, na lista, quais são os 10 maiores supermercados cuja sede fica no Estado do Rio Grande do Sul.

Somados, esses 10 supermercados faturaram 24,8 bilhões de reais.

Quais são os 10 maiores supermercados do Rio Grande do Sul em 2024

Companhia Zaffari: faturamento de 8,4 bilhões de reais (12º lugar no ranking nacional) Comercial Zaffari: faturamento de 5,7 bilhões de reais (20º lugar no ranking nacional) Unidasul: faturamento de 2,9 bilhões de reais (34º lugar no ranking nacional) Imec: faturamento de 1,9 bilhão de reais (48º lugar no ranking nacional) Asun: faturamento de 1,6 bilhão de reais (54º lugar no ranking nacional) Master ATS: faturamento de 1,3 bilhão de reais (65º lugar no ranking nacional) Peruzzo Supermercado: faturamento de 1,2 bilhão de reais (71º lugar no ranking nacional) Libraga Brandão: faturamento de 1,1 bilhão de reais (76º lugar no ranking nacional) Guanabara: faturamento de 920 milhões de reais (88º lugar no ranking nacional) Osmar Nicolini: faturamento de 807 milhões de reais (101º lugar no ranking nacional)

