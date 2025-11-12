Quais são e quanto faturam os 10 maiores supermercados do Paraná

Nesta quarta-feira, 12, é comemorado o Dia do Supermercado, data para celebrar um setor bem aquecido - e trilionário - no Brasil.

De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, o setor bateu 1 trilhão de reais de receita em 2024.

No Paraná, o varejo supermercadista é liderado pela rede Irmãos Muffato, que faturou 15,6 bilhões de reais no último ano. Com isso, está entre as 10 maiores redes do Brasil.

Na segunda posição aparece o Grupo Amigão, de Maringá, com uma receita de 4 bilhões de reais.

O levantamento está no anuário publicado pela Associação Brasileira de Supermercados, Abras.

A EXAME separou, na lista, quais são os 10 maiores supermercados cuja sede fica no Estado do Paraná. Somados, esses 10 supermercados faturaram 26,5 bilhões de reais.

Quais são os 10 maiores supermercados do Paraná

Irmãos Muffato Faturamento: R$ 15.658.436.442

Posição geral no ranking: 6 Grupo Amigão Faturamento: R$ 4.207.067.841

Posição geral no ranking: 25 Cia. Beal de Alimentos Faturamento: R$ 2.140.749.082

Posição geral no ranking: 42 Supermercado Jacomar Faturamento: R$ 1.326.000.000

Posição geral no ranking: 64 Sanches & Vecchiate Faturamento: R$ 686.642.000

Posição geral no ranking: 102 Cia Paraná de Alimentos Faturamento: R$ 567.169.695

Posição geral no ranking: 122 C Vale Cooperativa Agroindustrial Faturamento: R$ 555.311.445

Posição geral no ranking: 124 Grupo Irani Faturamento: R$ 513.732.343

Posição geral no ranking: 130 Comercial de Secos e Molhados Dal Pozzo Faturamento: R$ 479.988.718

Posição geral no ranking: 134 J Martins Supermercado Planalto Faturamento: R$ 412.263.482

Posição geral no ranking: 145

Qual é o maior supermercado do Paraná

O maior supermercado do Paraná é o Grupo Muffato. Aliás, a rede é uma das maiores do Brasil. Começou nos anos 1970 com um pequeno armazém na região sul do país. Guiado pelo trabalho e pela disciplina, os três filhos do fundador José Carlos Muffato, Ederson, Everton e Eduardo assumiram o comando do negócio em meados dos anos 1990, quando o avião que levava o patriarca caiu rumo ao Pantanal.

À época, a Muffato já era a quarta maior rede varejista do estado. Os três irmãos assumiram o comando da operação, hoje uma gigante que fatura 15 bilhões de reais. De acordo com eles, seguindo os valores fundamentais de seu pai: a) o cliente em primeiro lugar — construir continuamente um relacionamento especial com o cliente; b) meritocracia em primeiro lugar — reconhecer o valor dos esforços de todos e distribuir os lucros com a equipe; c) criar um espaço excepcional para o crescimento dos funcionários e para a melhoria de suas vidas; e d) sempre procurar surpreender os clientes com uma nova experiência.