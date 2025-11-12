Quais são e quanto faturam os 10 maiores supermercados do Paraná

Supermercados: as 10 maiores redes do Paraná faturam juntas 26,5 bilhões de reais (Leandro Fonseca/Exame)
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 05h45.
Nesta quarta-feira, 12, é comemorado o Dia do Supermercado, data para celebrar um setor bem aquecido - e trilionário - no Brasil.
De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, o setor bateu 1 trilhão de reais de receita em 2024.
No Paraná, o varejo supermercadista é liderado pela rede Irmãos Muffato, que faturou 15,6 bilhões de reais no último ano. Com isso, está entre as 10 maiores redes do Brasil.
Na segunda posição aparece o Grupo Amigão, de Maringá, com uma receita de 4 bilhões de reais.
A EXAME separou, na lista, quais são os 10 maiores supermercados cuja sede fica no Estado do Paraná. Somados, esses 10 supermercados faturaram 26,5 bilhões de reais.
O maior supermercado do Paraná é o Grupo Muffato. Aliás, a rede é uma das maiores do Brasil. Começou nos anos 1970 com um pequeno armazém na região sul do país. Guiado pelo trabalho e pela disciplina, os três filhos do fundador José Carlos Muffato, Ederson, Everton e Eduardo assumiram o comando do negócio em meados dos anos 1990, quando o avião que levava o patriarca caiu rumo ao Pantanal.
À época, a Muffato já era a quarta maior rede varejista do estado. Os três irmãos assumiram o comando da operação, hoje uma gigante que fatura 15 bilhões de reais. De acordo com eles, seguindo os valores fundamentais de seu pai: a) o cliente em primeiro lugar — construir continuamente um relacionamento especial com o cliente; b) meritocracia em primeiro lugar — reconhecer o valor dos esforços de todos e distribuir os lucros com a equipe; c) criar um espaço excepcional para o crescimento dos funcionários e para a melhoria de suas vidas; e d) sempre procurar surpreender os clientes com uma nova experiência.