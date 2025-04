Quais são os 10 maiores supermercados de MG? Quanto eles faturam? Veja a lista

O setor de supermercados, atacados e atacarejos bateu 1 trilhão de receita em 2024. Entre os 10 maiores supermercados do Brasil, há dois mineiros, que ajudam significativamente nesta soma.

O primeiro deles é Supermercados BH, que aparece na quarta posição do ranking nacional com um faturamento de 17,3 bilhões de reais - uma posição acima do que o ranking do ano passado. Na sequência, vem o Mart Minas, com 11,4 bilhões de reais em receitas.

O levantamento está no anuário publicado nesta semana pela Associação Brasileira de Supermercados, a Abras. A EXAME separou, na lista, quais são os 10 maiores supermercados cuja sede fica no Estado de Minas Gerais.

Somados, esses 10 supermercados faturaram 57,7 bilhões de reais.

Quais são os 10 maiores supermercados de Minas Gerais em 2024

Supermercados BH: faturamento de 17,3 bilhões de reais (4ª posição no ranking nacional) Mart Minas: faturamento de 11,4 bilhões de reais (8ª posição no ranking nacional) DMA Distribuidora: faturamento de 8,3 bilhões de reais (13ª posição no ranking nacional) Grupo ABC: faturamento de 4,9 bilhões de reais (23ª posição no ranking nacional) Grupo Supernosso: faturamento de 4,7 bilhões de reais (24ª posição no ranking nacional) Supermercados Bahamas: faturamento de 4,3 bilhões de reais (25ª posição no ranking nacional) Central Mineira Atacadista (Cema): faturamento de 3,3 bilhões de reais (31ª posição no ranking nacional) Verdemar: faturamento de 1,5 bilhão de reais (61ª posição no ranking nacional) Super Luna: faturamento de 1 bilhão de reais (79ª posição no ranking nacional) LuizTonin Atacadista: faturamento de 1 bilhão de reais (83ª posição no ranking nacional)

