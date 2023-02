Quais são as maiores franquias do Brasil? Balanço do setor será divulgado nesta quinta-feira

Quais são as maiores franquias do Brasil? Qual foi o faturamento do mercado de franquias em 2022? Estas são algumas perguntas que serão respondidas pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) nesta quinta-feria, 9. Depois de três trimestres de forte crescimento, chegou a hora de conhecer os dados do quatro trimestre de 2022 e fazer o balanço anual.

No evento que começa às 11h, a ABF também vai divulgar o ranking das 50 maiores redes de franquias do Brasil. O novo presidente da entidade Tom Moreira Leite e a vice Adriana Auriemo vão participar da divulgação dos dados.

Para comentar os temas, também participarão do evento o CEO da consultoria Praxis Business, Adir Ribeiro, e o Doutor em Economia, Professor da UFMG e professor convidado da Fundação Dom Cabral, Mauro Sayar Ferreira.

Como foi 2022 para o mercado de franquias?

2022 foi um ótimo ano para entrar investir em franquias no Brasil. O mercado de franquias registrou um crescimento acelerado no terceiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2021. Com um faturamento 18,7% maior, o setor demonstra que a pandemia está ficando para trás. No ano, o crescimento da receita já é de 15%, o maior da série histórica. De acordo com o último levantamento, o faturamento do setor saltou de R$ 47,385 bilhões para R$ 56,256 bilhões no período. Veja aqui mais dados sobre o terceiro trimestre de 2022.

Quais eram as maiores franquias do Brasil em 2021?

De acordo com o último ranking divulgado pela ABF, O Boticário aparece na liderança com 3.652 pontos e crescimento de 0,9% em relação ao ano anterior; seguido por Cacau Show e McDonald’s, que foram terceiro e segundo colocados, respectivamente, em 2020.

Veja quais foram as maiores franquias em 2021 (por unidades)