Quais são as maiores farmácias do Nordeste? Veja quanto elas faturam

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 17h59.
O segmento de drogarias vive um dos momentos mais relevantes do varejo brasileiro — e tem chamado a atenção de supermercados e de gigantes como o Mercado Livre. Impulsionado por formatos de loja consolidados, estratégias omnicanal e uma oferta cada vez mais ampla de produtos e serviços, o setor cresceu de forma acelerada nos últimos anos.
No ano passado, as 23 redes que figuram entre as 300 maiores varejistas do país movimentaram R$ 167,2 bilhões, segundo o ranking do IRTT, com avanço médio de 15,4% entre as companhias que divulgaram resultados comparáveis.
Com quase 18 mil lojas físicas e presença digital consolidada, as maiores empresas do setor combina capilaridade com eficiência operacional.
Seis das 11 empresas com dados comparáveis registraram alta superior a 16% em 2024, refletindo tendências estruturais como o envelhecimento da população, o aumento da busca por saúde e bem-estar e a maior demanda por suplementos, dermocosméticos e itens de cuidados pessoais.
A força estratégica também se reflete no ranking nacional: RD Saúde, DPSP e Pague Menos entre as 20 maiores varejistas do país.
No Nordeste, o protagonismo é liderado pela cearense Pague Menos, que faturou R$ 13,5 bilhões em 2024 e opera mais de 1.600 lojas em todo o Brasil. A companhia se consolidou como uma das principais varejistas do setor ao adotar uma estratégia de expansão nacional com forte presença em mercados regionais.
A Redepharma, fundada em 1973 na Paraíba, aparece como outra força relevante, com R$ 1 bilhão em vendas e 80 lojas. O resultado mostra como grupos regionais conquistam espaço em um setor cada vez mais competitivo.
No Rio Grande do Norte, as Drogarias Globo somaram R$ 870 milhões em faturamento e 158 pontos de venda, reforçando sua posição entre os maiores players locais.
|Nome
|Vendas 2024 (R$ bilhões)
|Número de Lojas
|Estado de Origem
|Pague Menos
|13,5
|1.649
|Ceará
|Redepharma
|1,0
|80
|Paraíba
|Drogarias Globo
|0,87
|158
|Rio Grande do Norte
|Farmácia Permanente
|0,7
|179
|Pernambuco