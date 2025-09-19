Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Quais são as maiores farmácias do Nordeste? Veja quanto elas faturam

Com quase 3 mil lojas somadas, redes de farmácias nordestinas ampliam presença no varejo nacional

Dark Store da farmacia Pague Menos foto: Leandro Fonseca data: 27/10/2020 (Leandro Fonseca/Exame)

Dark Store da farmacia Pague Menos foto: Leandro Fonseca data: 27/10/2020 (Leandro Fonseca/Exame)

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 17h59.

O segmento de drogarias vive um dos momentos mais relevantes do varejo brasileiro e tem chamado a atenção de supermercados e de gigantes como o Mercado Livre. Impulsionado por formatos de loja consolidados, estratégias omnicanal e uma oferta cada vez mais ampla de produtos e serviços, o setor cresceu de forma acelerada nos últimos anos.

No ano passado, as 23 redes que figuram entre as 300 maiores varejistas do país movimentaram R$ 167,2 bilhões, segundo o ranking do IRTT, com avanço médio de 15,4% entre as companhias que divulgaram resultados comparáveis.

Com quase 18 mil lojas físicas e presença digital consolidada, as maiores empresas do setor combina capilaridade com eficiência operacional.

Seis das 11 empresas com dados comparáveis registraram alta superior a 16% em 2024, refletindo tendências estruturais como o envelhecimento da população, o aumento da busca por saúde e bem-estar e a maior demanda por suplementos, dermocosméticos e itens de cuidados pessoais.

A força estratégica também se reflete no ranking nacional: RD Saúde, DPSP e Pague Menos entre as 20 maiores varejistas do país.

Ranking das maiores farmácias do Nordeste

No Nordeste, o protagonismo é liderado pela cearense Pague Menos, que faturou R$ 13,5 bilhões em 2024 e opera mais de 1.600 lojas em todo o Brasil. A companhia se consolidou como uma das principais varejistas do setor ao adotar uma estratégia de expansão nacional com forte presença em mercados regionais.

A Redepharma, fundada em 1973 na Paraíba, aparece como outra força relevante, com R$ 1 bilhão em vendas e 80 lojas. O resultado mostra como grupos regionais conquistam espaço em um setor cada vez mais competitivo.

No Rio Grande do Norte, as Drogarias Globo somaram R$ 870 milhões em faturamento e 158 pontos de venda, reforçando sua posição entre os maiores players locais.

NomeVendas 2024 (R$ bilhões)Número de LojasEstado de Origem
Pague Menos13,51.649Ceará
Redepharma1,080Paraíba
Drogarias Globo0,87158Rio Grande do Norte
Farmácia Permanente0,7179Pernambuco
Acompanhe tudo sobre:FarmáciasVarejoRegião Nordeste
Próximo

Mais de Negócios

A empresa por trás dos sofás da Mobly agora tem marcas próprias — e vai faturar R$ 120 milhões

Eles criaram praticamente do zero um mercado milionário aos artistas de Goiás

A estratégia financeira que mudou o jogo: como a Nintendo fugiu da falência com este truque

A decisão que essa executiva tomou em um setor sem regras virou case de sucesso financeiro

Mais na Exame

Negócios

A empresa por trás dos sofás da Mobly agora tem marcas próprias — e vai faturar R$ 120 milhões

Mercado Imobiliário

Posse e propriedade: entenda as diferenças e evite riscos ao comprar um imóvel

Mercados

Wall Street renova recordes pelo segundo dia seguido com expectativa de mais cortes de juros nos EUA

Mundo

BC argentino volta a intervir no dólar e despeja US$ 670 milhões no mercado