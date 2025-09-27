Quais são as maiores empresas do Rio de Janeiro? Veja quanto elas faturam

Petrobras: empresa mais valiosa do país tem receita de R$ 490 bilhões (Germano Lüders/Exame)
Publicado em 27 de setembro de 2025
As maiores empresas do Brasil seguem crescendo apesar de um cenário marcado por volatilidade econômica global, tensões geopolíticas e desafios internos de produtividade.
Juntas, as 1.000 companhias que integram o ranking EXAME Melhores e Maiores 2025 movimentaram R$ 9,7 trilhões em receita líquida em 2024, um avanço de 7,9% sobre o ano anterior.
No mapa nacional, o Rio de Janeiro se consolida como um dos polos mais estratégicos do país. A presença de gigantes como Petrobras, Vale e Raízen Combustíveis fez com que as 10 maiores empresas do estado alcançassem R$ 1,48 trilhão em receita líquida em 2024.
Para a definição da colocação no ranking, foram considerados critérios contábeis e financeiros como ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido), ROCE (Retorno sobre o Capital Empregado), ILS (Índice de Liquidez Seca) e D/E (Alavancagem).
No topo do ranking do Rio de Janeiro está a Petrobras, que segue como a maior empresa do país com uma receita líquida de R$ 490,8 bilhões em 2024.
Na segunda colocação aparece a Raízen Combustíveis, joint venture da Cosan com a Shell, que registrou R$ 220,4 bilhões, consolidando-se como uma das principais distribuidoras de energia do Brasil.
Logo em seguida vem a Vale, com R$ 206 bilhões, impulsionada pela demanda global por minério de ferro, especialmente da China, que mantém a companhia entre as maiores exportadoras do país.
Veja o ranking completo a seguir:
|Empresa
|Receita 2024 (R$)
|Petrobras
|490.829.000
|Raízen Combustíveis
|220.454.239
|Vale
|206.005.000
|Vibra Energia
|172.272.000
|Ipiranga
|120.693.216
|BNDES
|73.725.589
|BTG Pactual
|68.478.771
|Neoenergia
|48.993.000
|CSN
|43.687.460
|Eletrobras
|40.181.552