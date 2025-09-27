Quais são as maiores empresas do Rio de Janeiro? Veja quanto elas faturam

As maiores empresas do Brasil seguem crescendo apesar de um cenário marcado por volatilidade econômica global, tensões geopolíticas e desafios internos de produtividade.

Juntas, as 1.000 companhias que integram o ranking EXAME Melhores e Maiores 2025 movimentaram R$ 9,7 trilhões em receita líquida em 2024, um avanço de 7,9% sobre o ano anterior.

No mapa nacional, o Rio de Janeiro se consolida como um dos polos mais estratégicos do país. A presença de gigantes como Petrobras, Vale e Raízen Combustíveis fez com que as 10 maiores empresas do estado alcançassem R$ 1,48 trilhão em receita líquida em 2024.

Para a definição da colocação no ranking, foram considerados critérios contábeis e financeiros como ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido), ROCE (Retorno sobre o Capital Empregado), ILS (Índice de Liquidez Seca) e D/E (Alavancagem).

As maiores empresas do Rio de Janeiro

No topo do ranking do Rio de Janeiro está a Petrobras, que segue como a maior empresa do país com uma receita líquida de R$ 490,8 bilhões em 2024.

Na segunda colocação aparece a Raízen Combustíveis, joint venture da Cosan com a Shell, que registrou R$ 220,4 bilhões, consolidando-se como uma das principais distribuidoras de energia do Brasil.

Logo em seguida vem a Vale, com R$ 206 bilhões, impulsionada pela demanda global por minério de ferro, especialmente da China, que mantém a companhia entre as maiores exportadoras do país.

Veja o ranking completo a seguir: