Quais são as maiores empresas de Minas Gerais? Veja quanto elas faturam

ArcelorMittal: companhia teve mais de R$ 66 bilhões em receita em 2024 (ArcelorMittal/Divulgação)
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 05h56.
As maiores empresas do Brasil seguem crescendo apesar de um cenário marcado por volatilidade econômica global, tensões geopolíticas e desafios internos de produtividade.
Juntas, as 1.000 companhias que integram o ranking EXAME Melhores e Maiores 2025 movimentaram R$ 9,7 trilhões em receita líquida em 2024, um avanço de 7,9% sobre o ano anterior.
No mapa nacional, Minas Gerais se consolida como um dos polos mais relevantes do país. As 10 maiores empresas do estado somaram R$ 274,3 bilhões em receita líquida em 2024, destacando a força regional em setores como siderurgia, mineração, energia e serviços.
Para a definição da colocação no ranking, foram considerados critérios contábeis e financeiros como ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido), ROCE (Retorno sobre o Capital Empregado), ILS (Índice de Liquidez Seca) e D/E (Alavancagem).
A maior empresa do ranking mineiro é a ArcelorMittal, líder global em siderurgia e mineração, que registrou R$ 66,5 bilhões em receita líquida em 2024.
Na sequência aparece a Cemig, uma das maiores companhias de energia elétrica do país, com R$ 39,8 bilhões. Fechando o pódio está a Localiza, referência nacional em mobilidade e serviços de aluguel de veículos, que faturou R$ 38,2 bilhões no último ano.
Juntas, as três companhias respondem por quase a metade da receita das dez maiores empresas de Minas Gerais. Confira o ranking completo:
|Empresa
|Receita 2024 (R$)
|ArcelorMittal
|66.550.587
|Cemig
|39.819.620
|Localiza
|38.271.558
|Energisa
|33.715.476
|Usiminas
|25.869.799
|Rede Energia
|17.884.954
|CSN Mineração
|16.496.317
|CBMM
|13.383.789
|Anglo American Brasil
|11.644.686
|Cooxupé
|10.692.557