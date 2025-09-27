Quais são as maiores empresas de Minas Gerais? Veja quanto elas faturam

As maiores empresas do Brasil seguem crescendo apesar de um cenário marcado por volatilidade econômica global, tensões geopolíticas e desafios internos de produtividade.

Juntas, as 1.000 companhias que integram o ranking EXAME Melhores e Maiores 2025 movimentaram R$ 9,7 trilhões em receita líquida em 2024, um avanço de 7,9% sobre o ano anterior.

No mapa nacional, Minas Gerais se consolida como um dos polos mais relevantes do país. As 10 maiores empresas do estado somaram R$ 274,3 bilhões em receita líquida em 2024, destacando a força regional em setores como siderurgia, mineração, energia e serviços.

Para a definição da colocação no ranking, foram considerados critérios contábeis e financeiros como ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido), ROCE (Retorno sobre o Capital Empregado), ILS (Índice de Liquidez Seca) e D/E (Alavancagem).

As maiores empresas de Minas Gerais

A maior empresa do ranking mineiro é a ArcelorMittal, líder global em siderurgia e mineração, que registrou R$ 66,5 bilhões em receita líquida em 2024.

Na sequência aparece a Cemig, uma das maiores companhias de energia elétrica do país, com R$ 39,8 bilhões. Fechando o pódio está a Localiza, referência nacional em mobilidade e serviços de aluguel de veículos, que faturou R$ 38,2 bilhões no último ano.

Juntas, as três companhias respondem por quase a metade da receita das dez maiores empresas de Minas Gerais. Confira o ranking completo: