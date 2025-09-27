Negócios

Quais são as maiores empresas de Minas Gerais? Veja quanto elas faturam

As maiores empresas de Minas Gerais somaram uma receita líquida de R$ 274,3 bilhões em 2024

ArcelorMittal: companhia teve mais de R$ 66 bilhões em receita em 2024 (ArcelorMittal/Divulgação)

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 05h56.

As maiores empresas do Brasil seguem crescendo apesar de um cenário marcado por volatilidade econômica global, tensões geopolíticas e desafios internos de produtividade.

Juntas, as 1.000 companhias que integram o ranking EXAME Melhores e Maiores 2025 movimentaram R$ 9,7 trilhões em receita líquida em 2024, um avanço de 7,9% sobre o ano anterior.

No mapa nacional, Minas Gerais se consolida como um dos polos mais relevantes do país. As 10 maiores empresas do estado somaram R$ 274,3 bilhões em receita líquida em 2024, destacando a força regional em setores como siderurgia, mineração, energia e serviços.

Para a definição da colocação no ranking, foram considerados critérios contábeis e financeiros como ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido), ROCE (Retorno sobre o Capital Empregado), ILS (Índice de Liquidez Seca) e D/E (Alavancagem).

As maiores empresas de Minas Gerais

A maior empresa do ranking mineiro é a ArcelorMittal, líder global em siderurgia e mineração, que registrou R$ 66,5 bilhões em receita líquida em 2024.

Na sequência aparece a Cemig, uma das maiores companhias de energia elétrica do país, com R$ 39,8 bilhões. Fechando o pódio está a Localiza, referência nacional em mobilidade e serviços de aluguel de veículos, que faturou R$ 38,2 bilhões no último ano.

Juntas, as três companhias respondem por quase a metade da receita das dez maiores empresas de Minas Gerais. Confira o ranking completo:

EmpresaReceita 2024 (R$)
ArcelorMittal66.550.587
Cemig39.819.620
Localiza38.271.558
Energisa33.715.476
Usiminas25.869.799
Rede Energia17.884.954
CSN Mineração16.496.317
CBMM13.383.789
Anglo American Brasil11.644.686
Cooxupé10.692.557

 

yt thumbnail
