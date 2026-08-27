Quais são as 10 maiores empresas do varejo no Brasil? Veja quanto elas faturam

Mesmo diante dos juros elevados e da inadimplência, as 300 maiores empresas do varejo brasileiro somaram R$ 1,3 trilhão em vendas em 2025. Os dados fazem parte do levantamento TOP 300 do Varejo Brasileiro, elaborado pelo Instituto Retail Think Tank (IRTT).

Entre as 227 empresas com resultados comparáveis entre 2024 e 2025, as vendas cresceram 8,6%. No mesmo período, o varejo restrito brasileiro avançou 6,4%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O número de companhias com faturamento superior a R$ 1 bilhão chegou a 206, ante 200 na edição anterior. Desse total, 28 ultrapassaram R$ 10 bilhões. Em 2015, apenas cinco empresas haviam alcançado esse patamar.

As dez primeiras posições faturaram R$ 485,4 bilhões, o equivalente a 36,4% das vendas das 300 maiores empresas do ranking. As cinco primeiras concentraram R$ 341,6 bilhões, ou 25,6% do total.

“O grande varejo vem mantendo crescimento acima da média do setor, ampliando a base de lojas e mostrando resiliência em um cenário desafiador”, afirma Alberto Serrentino, cofundador do IRTT.

Ranking das 10 maiores empresas do varejo brasileiro

O Grupo Carrefour Brasil permanece na liderança. A companhia faturou R$ 123,6 bilhões em 2025, alta de 2,5%, e é a única varejista do país com vendas superiores a R$ 100 bilhões.

O Atacadão responde por mais de 70% das vendas do grupo, que fechou o capital em 2025 para ser reincorporado pela matriz francesa.

Na segunda posição aparece o Assaí, com faturamento de R$ 84,7 bilhões e crescimento de 5,2%. A rede encerrou o ano com 312 lojas. Confira as dez maiores empresas do varejo em 2025: