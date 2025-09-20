Quais são as 10 maiores empresas do Rio Grande do Sul? Veja quanto elas faturam

Repórter de Negócios
O Rio Grande do Sul tem tradição em setores como agroindústria, transporte, varejo e serviços financeiros. Mas quem são, de fato, as maiores empresas do estado?
No Dia do Gaúcho, a EXAME levantou os dados de receita operacional líquida das principais companhias gaúchas em 2024 — ano marcado pelas enchentes de maio.
O levantamento a seguir considera a receita líquida divulgada por cada empresa, sem ajustes por setor ou tipo de operação.
Sicredi – 51,9 bilhões de reais
Banrisul – 17,2 bilhões de reais
Yara Fertilizantes – 15,4 bilhões de reais
Lojas Renner – 14,4 bilhões de reais
3tentos – 12,8 bilhões de reais
Randoncorp – 11,9 bilhões de reais
Marcopolo – 8,5 bilhões de reais
Bianchini – 7,9 bilhões de reais
Rodoil – 7,6 bilhões de reais
Sim Combustíveis – 7,4 bilhões de reais
Entre as dez maiores, há nomes consolidados do agro, da indústria e do varejo. No setor financeiro, Sicredi e Banrisul ocupam as primeiras posições. No varejo, a Lojas Renner mantém presença relevante, com 14,4 bilhões de reais em receita. No agro, a 3tentos aparece entre as cinco maiores — sinal da força do interior do estado na economia local.
Mesmo empresas com queda de receita, como a Yara, ainda se mantêm entre as líderes. Já a indústria de transporte é representada por duas veteranas de Caxias do Sul, tradicional polo industrial gaúcho: Randon e Marcopolo.
