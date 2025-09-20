Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Quais são as 10 maiores empresas do Rio Grande do Sul? Veja quanto elas faturam

Levantamento mostra as empresas que mais faturaram no RS em 2024, ano marcado por retração em alguns setores e efeitos ainda visíveis das enchentes de maio

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 11h04.

Última atualização em 20 de setembro de 2025 às 11h07.

O Rio Grande do Sul tem tradição em setores como agroindústria, transporte, varejo e serviços financeiros. Mas quem são, de fato, as maiores empresas do estado?

No Dia do Gaúcho, a EXAME levantou os dados de receita operacional líquida das principais companhias gaúchas em 2024 — ano marcado pelas enchentes de maio.

O levantamento a seguir considera a receita líquida divulgada por cada empresa, sem ajustes por setor ou tipo de operação.

As 10 maiores empresas do RS por receita em 2024

  1. Sicredi – 51,9 bilhões de reais

  2. Banrisul – 17,2 bilhões de reais

  3. Yara Fertilizantes – 15,4 bilhões de reais

  4. Lojas Renner – 14,4 bilhões de reais

  5. 3tentos – 12,8 bilhões de reais

  6. Randoncorp – 11,9 bilhões de reais

  7. Marcopolo – 8,5 bilhões de reais

  8. Bianchini – 7,9 bilhões de reais

  9. Rodoil – 7,6 bilhões de reais

  10. Sim Combustíveis – 7,4 bilhões de reais

O que os dados revelam

Entre as dez maiores, há nomes consolidados do agro, da indústria e do varejo. No setor financeiro, Sicredi e Banrisul ocupam as primeiras posições. No varejo, a Lojas Renner mantém presença relevante, com 14,4 bilhões de reais em receita. No agro, a 3tentos aparece entre as cinco maiores — sinal da força do interior do estado na economia local.

LEIA MAIS:Quais são os maiores supermercados do Rio Grande do Sul? Veja ranking

Mesmo empresas com queda de receita, como a Yara, ainda se mantêm entre as líderes. Já a indústria de transporte é representada por duas veteranas de Caxias do Sul, tradicional polo industrial gaúcho: Randon e Marcopolo.

Sobre Randoncorp, leia também:Como a Randoncorp tornou o ESG transversal em toda operação

Acompanhe tudo sobre:Rio Grande do SulExame-sulIndústriaVarejo
Próximo

Mais de Negócios

‘Brasil pode ganhar mais relevância com divisão global da Kraft Heinz’, afirma o presidente

O paulista e o catarinense que vão faturar R$ 250 milhões com churrasco 'tipicamente' gaúcho

Esta startup mirava construir a 1ª estação espacial do mundo, mas agora luta para pagar as contas

O salto da Oracle que colocou Larry Ellison à frente de Elon Musk

Mais na Exame

Brasil

Dia do Gaúcho: por que 20 de setembro é considerado feriado no Rio Grande do Sul

Future of Money

2025 é um ano divisor de águas para a segurança no mercado de criptoativos?

Casual

Stellantis lança bateria para carros elétricos com economia de até 10%

Tecnologia

Neuralink inicia ensaio de implante que transforma pensamento em texto e projeta lançamento em 2030