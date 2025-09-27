Quais são as 10 maiores empresas do Paraná? Veja quanto elas faturam

As 1.000 empresas do ranking EXAME MELHORES E MAIORES 2025, o maior levantamento do capitalismo brasileiro, somaram uma receita líquida de 9,7 trilhões de reais em 2024.

Em comparação com o ano passado, esse valor representa um aumento de 7,9%.

Empresas de 22 estados entraram no levantamento. No Paraná, as 10 maiores empresas que apareceram no levantamento têm uma receita somada de 142,2 bilhões de reais.

Para a colocação das empresas foram considerados os resultados contábeis-financeiros:

ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido

Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado

ILS – Índice de Liquidez Seca

D/E – Alavancagem

No topo do ranking regional está a Coamo, a maior cooperativa agroindustrial da América Latina, e a Copel, de comercialização de energia.

Quais são as 10 maiores empresas do Paraná?