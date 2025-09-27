Negócios

Quais são as 10 maiores empresas do Paraná? Veja quanto elas faturam

As 10 maiores empresas que apareceram no Melhores e Maiores 2025 têm uma receita somada de R$ 142,2 bilhões

Vista panorâmica de Curitiba (PR) (Eduardo PA/Getty Images)

Daniel Giussani
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 07h29.

As 1.000 empresas do ranking EXAME MELHORES E MAIORES 2025, o maior levantamento do capitalismo brasileiro, somaram uma receita líquida de 9,7 trilhões de reais em 2024.

Em comparação com o ano passado, esse valor representa um aumento de 7,9%.

Empresas de 22 estados entraram no levantamento. No Paraná, as 10 maiores empresas que apareceram no levantamento têm uma receita somada de 142,2 bilhões de reais.

Para a colocação das empresas foram considerados os resultados contábeis-financeiros:

  • ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido
  • Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado
  • ILS – Índice de Liquidez Seca
  • D/E – Alavancagem

No topo do ranking regional está a Coamo, a maior cooperativa agroindustrial da América Latina, e a Copel, de comercialização de energia.

Quais são as 10 maiores empresas do Paraná?

Posição por receitaEmpresaReceita líquida em 2024
1Coamo27.309.171
2Copel22.651.036
3Copel Distribuição17.030.454
4Rumo13.936.389
5Electrolux13.541.938
6Grupo Potencial10.438.491
7Copacol10.192.495
8Cocamar9.783.608
9Gazin8.692.538
10Calamo8.360.812

 Veja a lista das 1.000 maiores empresas do Brasil clicando aqui. 

