Quais são as 10 maiores empresas do Paraná? Veja quanto elas faturam

Vista panorâmica de Curitiba (PR) (Eduardo PA/Getty Images)
Repórter de Negócios
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 07h29.
As 1.000 empresas do ranking EXAME MELHORES E MAIORES 2025, o maior levantamento do capitalismo brasileiro, somaram uma receita líquida de 9,7 trilhões de reais em 2024.
Em comparação com o ano passado, esse valor representa um aumento de 7,9%.
Empresas de 22 estados entraram no levantamento. No Paraná, as 10 maiores empresas que apareceram no levantamento têm uma receita somada de 142,2 bilhões de reais.
Para a colocação das empresas foram considerados os resultados contábeis-financeiros:
No topo do ranking regional está a Coamo, a maior cooperativa agroindustrial da América Latina, e a Copel, de comercialização de energia.
|Posição por receita
|Empresa
|Receita líquida em 2024
|1
|Coamo
|27.309.171
|2
|Copel
|22.651.036
|3
|Copel Distribuição
|17.030.454
|4
|Rumo
|13.936.389
|5
|Electrolux
|13.541.938
|6
|Grupo Potencial
|10.438.491
|7
|Copacol
|10.192.495
|8
|Cocamar
|9.783.608
|9
|Gazin
|8.692.538
|10
|Calamo
|8.360.812