Quais são as 10 maiores empresas do Ceará? Veja quanto elas faturam

Hapvida: companhia teve receita superior a R$ 28 bilhões em 2024 (Hapvida/Divulgação)
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 05h40.
Última atualização em 27 de setembro de 2025 às 05h45.
As maiores empresas do Brasil seguem crescendo apesar de um cenário marcado por volatilidade econômica global, tensões geopolíticas e desafios internos de produtividade.
Juntas, as 1.000 companhias que integram o ranking EXAME Melhores e Maiores 2025 movimentaram R$ 9,7 trilhões em receita líquida em 2024, um avanço de 7,9% sobre o ano anterior.
No mapa nacional, o Ceará se consolida como um dos polos mais relevantes do país.As 10 maiores empresas do estado somaram R$ 103,9 bilhões em receita líquida em 2024, destacando a força regional em setores como saúde, alimentos, energia e varejo.
Para a definição da colocação no ranking, foram considerados critérios contábeis e financeiros como ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido), ROCE (Retorno sobre o Capital Empregado), ILS (Índice de Liquidez Seca) e D/E (Alavancagem).
No topo do ranking cearense está a Hapvida, seguida pela Hapvida Assistência e pela rede de farmácias Pague Menos — companhias que, juntas, já representam mais da metade do faturamento do grupo das dez maiores do estado.
Confira o ranking completo a seguir:
|Empresa
|Receita 2024 (R$)
|Hapvida
|28.187.162
|Hapvida Assistência
|13.086.288
|Pague Menos
|12.641.825
|Três Corações
|9.701.415
|M. Dias Branco
|9.662.833
|Coelce
|8.442.129
|BNB
|8.302.908
|Norsa - Coca-Cola
|7.750.170
|J. Macêdo
|3.104.919
|Vulcabras CE
|3.048.578