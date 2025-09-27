Quais são as 10 maiores empresas do Ceará? Veja quanto elas faturam

As maiores empresas do Brasil seguem crescendo apesar de um cenário marcado por volatilidade econômica global, tensões geopolíticas e desafios internos de produtividade.

Juntas, as 1.000 companhias que integram o ranking EXAME Melhores e Maiores 2025 movimentaram R$ 9,7 trilhões em receita líquida em 2024, um avanço de 7,9% sobre o ano anterior.

No mapa nacional, o Ceará se consolida como um dos polos mais relevantes do país.As 10 maiores empresas do estado somaram R$ 103,9 bilhões em receita líquida em 2024, destacando a força regional em setores como saúde, alimentos, energia e varejo.

Para a definição da colocação no ranking, foram considerados critérios contábeis e financeiros como ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido), ROCE (Retorno sobre o Capital Empregado), ILS (Índice de Liquidez Seca) e D/E (Alavancagem).

Quais são as maiores empresas do Ceará

No topo do ranking cearense está a Hapvida, seguida pela Hapvida Assistência e pela rede de farmácias Pague Menos — companhias que, juntas, já representam mais da metade do faturamento do grupo das dez maiores do estado.

Confira o ranking completo a seguir: