Quais são as 10 maiores empresas de Santa Catarina? Veja quanto elas faturam

As 1.000 empresas do ranking EXAME MELHORES E MAIORES 2025, o maior levantamento do capitalismo brasileiro, somaram uma receita líquida de 9,7 trilhões de reais em 2024.

Em comparação com o ano passado, esse valor representa um aumento de 7,9%.

Empresas de 22 estados entraram no levantamento. Em Santa Catarina, as 10 maiores empresas que apareceram no levantamento têm uma receita somada de 103,2 bilhões de reais.

Para a colocação das empresas foram considerados os resultados contábeis-financeiros:

ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido

Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado

ILS – Índice de Liquidez Seca

D/E – Alavancagem

No topo do ranking regional está a WEG, gigante industrial de Jaraguá do Sul com presença em mais de 120 países, seguida da varejista Havan e da empresa de energia Engie. Veja a lista completa.

Quais são as 10 maiores empresas de Santa Catarina?

Posição por receita Empresa Receita líquida em 2024 1 WEG 37.986.941 2 Havan 11.697.862 3 Engie 11.218.635 4 Tupy 10.665.110 5 Celesc Distribuição 10.478.617 6 Cooperalfa 8.424.937 7 Intelbras 4.756.146 8 Metal Group 2.972.343 9 Portobello 2.407.806 10 Pamplona 2.110.766

