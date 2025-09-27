Quais são as 10 maiores empresas de Santa Catarina? Veja quanto elas faturam

Repórter de Negócios
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 06h21.
As 1.000 empresas do ranking EXAME MELHORES E MAIORES 2025, o maior levantamento do capitalismo brasileiro, somaram uma receita líquida de 9,7 trilhões de reais em 2024.
Em comparação com o ano passado, esse valor representa um aumento de 7,9%.
Empresas de 22 estados entraram no levantamento. Em Santa Catarina, as 10 maiores empresas que apareceram no levantamento têm uma receita somada de 103,2 bilhões de reais.
Para a colocação das empresas foram considerados os resultados contábeis-financeiros:
No topo do ranking regional está a WEG, gigante industrial de Jaraguá do Sul com presença em mais de 120 países, seguida da varejista Havan e da empresa de energia Engie. Veja a lista completa.
|Posição por receita
|Empresa
|Receita líquida em 2024
|1
|WEG
|37.986.941
|2
|Havan
|11.697.862
|3
|Engie
|11.218.635
|4
|Tupy
|10.665.110
|5
|Celesc Distribuição
|10.478.617
|6
|Cooperalfa
|8.424.937
|7
|Intelbras
|4.756.146
|8
|Metal Group
|2.972.343
|9
|Portobello
|2.407.806
|10
|Pamplona
|2.110.766
Veja a lista das 1.000 maiores empresas do Brasil clicando aqui.