Quais são as 10 maiores empresas de Santa Catarina? Veja quanto elas faturam

As 10 maiores empresas que apareceram no Melhores e Maiores 2025 têm uma receita somada de R$ 103,2 bilhões

Daniel Giussani
Repórter de Negócios

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 06h21.

As 1.000 empresas do ranking EXAME MELHORES E MAIORES 2025, o maior levantamento do capitalismo brasileiro, somaram uma receita líquida de 9,7 trilhões de reais em 2024.

Em comparação com o ano passado, esse valor representa um aumento de 7,9%.

Empresas de 22 estados entraram no levantamento. Em Santa Catarina, as 10 maiores empresas que apareceram no levantamento têm uma receita somada de 103,2 bilhões de reais. 

Para a colocação das empresas foram considerados os resultados contábeis-financeiros:

  • ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido
  • Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado
  • ILS – Índice de Liquidez Seca
  • D/E – Alavancagem

No topo do ranking regional está a WEG, gigante industrial de Jaraguá do Sul com presença em mais de 120 países, seguida da varejista Havan e da empresa de energia Engie. Veja a lista completa.

Quais são as 10 maiores empresas de Santa Catarina?

Posição por receitaEmpresaReceita líquida em 2024
1WEG37.986.941
2Havan11.697.862
3Engie11.218.635
4Tupy10.665.110
5Celesc Distribuição10.478.617
6Cooperalfa8.424.937
7Intelbras4.756.146
8Metal Group2.972.343
9Portobello2.407.806
10Pamplona2.110.766

 Veja a lista das 1.000 maiores empresas do Brasil clicando aqui. 

Acompanhe tudo sobre:Exame-sulIndústriaSanta CatarinaFlorianópolis

