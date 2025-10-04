Negócios

Quais são as 10 maiores empresas de Pernambuco? Veja quanto elas faturam

As 10 maiores empresas que apareceram no Melhores e Maiores 2025 têm uma receita somada de R$ 24 bilhões

Recife: capital de Pernambuco. As 10 maiores empresas do Estado faturam 24 bilhões de reais (Emmanuele Contini/Getty Images)

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 09h00.

As 1.000 empresas do ranking EXAME MELHORES E MAIORES 2025, o maior levantamento do capitalismo brasileiro, somaram uma receita líquida de 9,7 trilhões de reais em 2024.

Em comparação com o ano passado, esse valor representa um aumento de 7,9%.

Empresas de 22 estados entraram no levantamento. Em Pernambuco, as 10 maiores empresas que apareceram no levantamento têm uma receita somada de 24 bilhões de reais. 

Para a colocação das empresas foram considerados os resultados contábeis-financeiros:

  • ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido
  • Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado
  • ILS – Índice de Liquidez Seca
  • D/E – Alavancagem

No topo do ranking regional está a Ceple, hoje conhecida como Neoenergia Pernambuco, subsidiária brasileira da gigante de energia espanhola Iberdrola. Na segunda posição está a Compesa, que detém a concessão dos serviços públicos de saneamento básico no Estado de Pernambuco. 

Quais são as 10 maiores empresas de Pernambuco?

  1. Celpe – R$ 8,2 bilhões
  2. Compesa – R$ 2,8 bilhões
  3. Eletron Energy – R$ 2,4 bilhões
  4. Ser Educacional – R$ 1,9 bilhão 
  5. Copergas – R$ 1,7 bilhão 
  6. Raymundo da Fonte – R$ 1,6 bilhão 
  7. Moura Dubeux Engenharia S/A — R$ 1,5 bilhão
  8. Hipercard — R$ 1,1 bilhão
  9. Kroma Energia — R$ 1 bilhão
  10. Lafepe — R$ 687 milhões

 Veja a lista das 1.000 maiores empresas do Brasil clicando aqui. 

yt thumbnail
