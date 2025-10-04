Quais são as 10 maiores empresas de Pernambuco? Veja quanto elas faturam

Recife: capital de Pernambuco. As 10 maiores empresas do Estado faturam 24 bilhões de reais (Emmanuele Contini/Getty Images)
Repórter de Negócios
Publicado em 4 de outubro de 2025 às 09h00.
As 1.000 empresas do ranking EXAME MELHORES E MAIORES 2025, o maior levantamento do capitalismo brasileiro, somaram uma receita líquida de 9,7 trilhões de reais em 2024.
Em comparação com o ano passado, esse valor representa um aumento de 7,9%.
Empresas de 22 estados entraram no levantamento. Em Pernambuco, as 10 maiores empresas que apareceram no levantamento têm uma receita somada de 24 bilhões de reais.
Para a colocação das empresas foram considerados os resultados contábeis-financeiros:
No topo do ranking regional está a Ceple, hoje conhecida como Neoenergia Pernambuco, subsidiária brasileira da gigante de energia espanhola Iberdrola. Na segunda posição está a Compesa, que detém a concessão dos serviços públicos de saneamento básico no Estado de Pernambuco.