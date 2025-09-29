Negócios

Quais são as 10 maiores empresas de Goiás? Veja quanto elas faturam

As 10 maiores empresas que apareceram no Melhores e Maiores 2025 têm uma receita somada de R$ 45,4 bilhões

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 11h28.

As 1.000 empresas do ranking EXAME MELHORES E MAIORES 2025, o maior levantamento do capitalismo brasileiro, somaram uma receita líquida de 9,7 trilhões de reais em 2024.

Em comparação com o ano passado, esse valor representa um aumento de 7,9%.

Empresas de 22 estados entraram no levantamento. Em Goiás, as 10 maiores empresas que apareceram no levantamento têm uma receita somada de 45,4 bilhões de reais. 

Para a colocação das empresas foram considerados os resultados contábeis-financeiros:

  • ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido
  • Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado
  • ILS – Índice de Liquidez Seca
  • D/E – Alavancagem

No topo do ranking regional está a Comigo, cooperativa que produz óleo de soja e farinha de soja. Na segunda posição, a Laticínios Bela Vista, grupo dono da Piracanjuba. Veja a lista completa abaixo.

Quais são as 10 maiores empresas de Goiás?

Posição por receitaEmpresaReceita líquida em 2024
1Comigo11.216.041
2Laticínios Bela Vista (Piracanjuba)9.401.353
3Caramuru Alimentos7.272.804
4Saneago3.852.135
5SSA3.657.618
6Unimed Goiania2.385.049
7Kingspan2.041.734
8Jalles Machado1.909.528
9Boa Safra1.841.052
10Rumo Malha Central1.785.093

 Veja a lista das 1.000 maiores empresas do Brasil clicando aqui. 

Evento para celebrar empreendedorismo em Goiás

yt thumbnail
