Quais são as 10 maiores empresas de Goiás? Veja quanto elas faturam

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 11h28.
As 1.000 empresas do ranking EXAME MELHORES E MAIORES 2025, o maior levantamento do capitalismo brasileiro, somaram uma receita líquida de 9,7 trilhões de reais em 2024.
Em comparação com o ano passado, esse valor representa um aumento de 7,9%.
Empresas de 22 estados entraram no levantamento. Em Goiás, as 10 maiores empresas que apareceram no levantamento têm uma receita somada de 45,4 bilhões de reais.
Para a colocação das empresas foram considerados os resultados contábeis-financeiros:
No topo do ranking regional está a Comigo, cooperativa que produz óleo de soja e farinha de soja. Na segunda posição, a Laticínios Bela Vista, grupo dono da Piracanjuba. Veja a lista completa abaixo.
|Posição por receita
|Empresa
|Receita líquida em 2024
|1
|Comigo
|11.216.041
|2
|Laticínios Bela Vista (Piracanjuba)
|9.401.353
|3
|Caramuru Alimentos
|7.272.804
|4
|Saneago
|3.852.135
|5
|SSA
|3.657.618
|6
|Unimed Goiania
|2.385.049
|7
|Kingspan
|2.041.734
|8
|Jalles Machado
|1.909.528
|9
|Boa Safra
|1.841.052
|10
|Rumo Malha Central
|1.785.093
A EXAME promove no dia 8 de agosto um evento para celebrar o empreendedorismo do centro-oeste brasileiro. Será uma tarde de palestras e muito networking. Entre os nomes confirmados estão João Adibe, CEO da farmacêutica Cimed, e o ex-atleta olímpico Giovane Gávio. Faça sua pré-inscrição gratuita clicando aqui.