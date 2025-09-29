Quais são as 10 maiores empresas de Goiás? Veja quanto elas faturam

As 1.000 empresas do ranking EXAME MELHORES E MAIORES 2025, o maior levantamento do capitalismo brasileiro, somaram uma receita líquida de 9,7 trilhões de reais em 2024.

Em comparação com o ano passado, esse valor representa um aumento de 7,9%.

Empresas de 22 estados entraram no levantamento. Em Goiás, as 10 maiores empresas que apareceram no levantamento têm uma receita somada de 45,4 bilhões de reais.

Para a colocação das empresas foram considerados os resultados contábeis-financeiros:

ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido

Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado

ILS – Índice de Liquidez Seca

D/E – Alavancagem

No topo do ranking regional está a Comigo, cooperativa que produz óleo de soja e farinha de soja. Na segunda posição, a Laticínios Bela Vista, grupo dono da Piracanjuba. Veja a lista completa abaixo.

Quais são as 10 maiores empresas de Goiás?

Posição por receita Empresa Receita líquida em 2024 1 Comigo 11.216.041 2 Laticínios Bela Vista (Piracanjuba) 9.401.353 3 Caramuru Alimentos 7.272.804 4 Saneago 3.852.135 5 SSA 3.657.618 6 Unimed Goiania 2.385.049 7 Kingspan 2.041.734 8 Jalles Machado 1.909.528 9 Boa Safra 1.841.052 10 Rumo Malha Central 1.785.093

Evento para celebrar empreendedorismo em Goiás

A EXAME promove no dia 8 de agosto um evento para celebrar o empreendedorismo do centro-oeste brasileiro. Será uma tarde de palestras e muito networking. Entre os nomes confirmados estão João Adibe, CEO da farmacêutica Cimed, e o ex-atleta olímpico Giovane Gávio. Faça sua pré-inscrição gratuita clicando aqui.