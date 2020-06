A farmacêutica britânica AstraZeneca procurou a rival americana Gilead Sciences para uma potencial fusão, segundo a agência Bloomberg. As duas empresas estão atuando amplamente em pesquisas de tratamento para o novo coronavírus nos últimos meses.

A Gilead tem a patente do remdesivir, um dos remédios que vem sendo testados contra o vírus. Já a AstraZaneca atua em parceria para uma fabricar uma vacina contra a covid-19, que já começou a ser produzida e está em estágio avançado de testes.

A AstraZeneca procurou a Gilead há um mês. Os pontos específicos de uma potencial fusão não foram divulgados. A Gilead, ainda segundo a Bloomberg, discutiu as vantagens de uma fusão com conselheiros, mas nenhuma decisão foi tomada e as empresas não estão tendo conversas formais por ora.

A AstraZeneca vale 140 bilhões de dólares na bolsa, sendo a maior farmacêutica do Reino Unido. A Gilead vale 96 bilhões de dólares.

As ações da Gilead acumulam alta de 18% no ano, e chegaram a subir mais de 30% à medida em que pesquisas com o remdesivir avançaram e mostraram evidências de efetividade do remédio na ação contra o coronavírus. Os papéis da AstraZeneca subiram 11% no acumulado do ano.

As fontes ouvidas pela Bloomberg afirmam que a Gilead não estaria, no momento, interessada em uma fusão com outra gigante farmacêutica, e que estaria focando em parcerias e aquisições de empresas menores. Procuras pela Bloomberg, as empresas não comentaram.

Se as empresas forem adiante em um potencial fusão, seria um dos maiores negócios da história da indústria farmacêutica.