Protagonismo do Brasil no G20: o impacto na vida e carreira das mulheres. Assista ao vivo

A Conferência WHN São Paulo 2024 do Council of the Americas coincide com a presidência brasileira no G20 e tem por objetivo ser uma plataforma para que os diversos atores ligados ao G20, incluindo representantes governamentais, do setor privado e do terceiro setor, possam compartilhar e dialogar sobre temas relevantes para as mulheres e suas trajetórias profissionais. O objetivo principal da Conferência é explorar a interseção entre as experiências individuais das mulheres em suas carreiras e as dinâmicas econômicas e sociais discutidas no âmbito do G20.

Este evento faz parte da Womens Hemispheric Network e da série Latin American Cities Conferences do Council of the Americas.