Programa pioneiro da JBS promove maior transparência da cadeia pecuarista no país

O governo do Pará lançou neste mês a versão 2.1 do Selo Verde Pará, plataforma que disponibiliza informações de rastreabilidade da cadeia produtiva da pecuária em todo o território paraense, como estratégia de combate ao desmatamento e outras irregularidades ambientais.

Com quase 24 milhões de animais, o estado tem o segundo maior rebanho bovino do país, atrás somente do Mato Grosso, de acordo com a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará).

O evento de lançamento destacou a importância da tecnologia para tornar os dados do setor mais transparentes, mas também tratou do papel crucial de ações voltadas para a próxima etapa: a regularização ambiental das propriedades que apresentam alguma inconformidade.

Nesse contexto, o programa Escritórios Verdes, da JBS, foi mencionado como uma referência vinda do setor privado para abordar a questão.

Em funcionamento há dois anos, os Escritórios Verdes são uma iniciativa pioneira da JBS que oferece gratuitamente assessoria jurídica e ambiental a pecuaristas para que regularizem suas propriedades e sua produção. Equipes de profissionais especializados, junto a consultorias parceiras, fazem o diagnóstico dos problemas e indicam os caminhos para solucionar cada caso.

A JBS consegue apoiar de perto o produtor rural, orientando passo a passo como implementar novos processos e acertar pendências, para que as propriedades atendam critérios socioambientais exigidos pelo mercado.

“Os Escritórios Verdes nasceram da nossa visão de que simplesmente bloquear as compras de gado de um pecuarista que não está de acordo com a nossa política não vai resolver os desafios ambientais que o país enfrenta”, conta Liège Correia, diretora de sustentabilidade da Friboi, empresa da JBS que coordena o projeto.

Benefício para toda a cadeia

Ao adotar as melhores práticas, os produtores assessorados aprimoram as suas operações e se tornam aptos a fornecer animais não só para a JBS, que tem um protocolo rigoroso de controle, mas também para outras fazendas ou indústrias de processamento de carne bovina.

“É preciso gerar ações inclusivas e impactos positivos por meio da prestação de assistência socioambiental e técnica gratuita e apoiá-los no processo de regularização de suas propriedades para que possamos contribuir para tornar a cadeia da pecuária brasileira ainda mais sustentável”, diz Liège.

Outra ação importante dos escritórios é apresentar aos produtores a Plataforma Pecuária Transparente (PPT) e orientá-los sobre como fazer o cadastro. A PPT é uma ferramenta online e gratuita, com tecnologia blockchain, em que os próprios pecuaristas podem consultar a conformidade ambiental de seus fornecedores de animais jovens.

Com isso, é possível estender a rastreabilidade da produção para mais um elo da cadeia, trazendo transparência, controle e regularização socioambiental também para os fornecedores primários.

Principais irregularidades socioambientais avaliadas na cadeia da pecuária

Desmatamento

Invasão de terras indígenas

Invasão de áreas de conservação ambiental

Áreas embargadas pelo Ibama

Trabalho análogo à escravidão

Acesso facilitado ao crédito

Fora o suporte técnico gratuito, os Escritórios Verdes, por meio de parcerias com instituições financeiras, ainda facilitam o acesso ao crédito para os pecuaristas executarem seu plano de regularização ambiental.

Após os especialistas do programa avaliarem as necessidades de cada produtor, os bancos parceiros auxiliam na adequação dos projetos e recomendam a melhor linha de crédito para cada situação.

“Esse é mais um esforço da JBS em prol de uma cadeia de fornecimento sustentável. Nosso principal objetivo é ajudar os pecuaristas a resolverem seus passivos ambientais de acordo com a legislação brasileira. A parceria com bancos dá ainda mais força a esse objetivo”, afirma Renato Costa, presidente da Friboi.

18 unidades pelo país

Desde maio de 2021, quando iniciaram suas atividades, os escritórios já ajudaram mais de 4.800 propriedades a acertar sua situação ambiental. Foram mais de mil hectares direcionados para a recuperação florestal, o equivalente a aproximadamente mil campos de futebol.

Ao todo, são 18 escritórios espalhados pelas regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste, em municípios de grande presença da pecuária no país. As unidades mais recentes foram abertas em abril, nas cidades de Araguaína (TO), Naviraí (MS) e Vilhena (RO).

O atendimento é realizado tanto presencialmente, nos escritórios localizados nas plantas da Friboi, ou remotamente, via e-mail, telefone e WhatsApp. O produtor rural interessado pode entrar em contato pelo telefone (11) 99479-6255, pelo e-mail escritorioverde@friboi.com.br ou procurar o EV mais próximo em www.pecuariatransparente.org.br.