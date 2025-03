Professora de inglês transformou R$ 600 em negócio que deve faturar R$ 12 milhões

Carolina Diniz, conhecida como a "Teacher dos Famosos", acumula mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram e está à frente da BeFaster, um negócio voltado ao ensino da língua inglesa que já atraiu mais de 18 mil alunos.

Com uma metodologia própria que engloba técnicas de Programação Neurolinguística (PNL) e coaching, tem estudantes de todos os perfis – de universitários e executivos até celebridades, como Thammy Miranda, Marco Luque, Danilo Gentili e Tata Estaniecki –, e mais de 70 funcionários.

Este ano, espera alcançar um faturamento de R$ 12 milhões, o dobro dos R$ 6 milhões registrados em 2024. O sucesso da empresária é visível, mas por trás dos números expressivos e de seu poder atual de influência, há uma jornada marcada por desafios, recomeços e uma fé inabalável.

Antes de se tornar referência na área educacional, custou a achar um caminho que realmente fizesse sentido e desistiu de sete faculdades porque sentia que estava sendo treinada para trabalhar a serviço de outras pessoas, e esse não era seu propósito. Ao longo do tempo, atuou em companhias como Cirque du Soleil e BM&FBovespa, e também pensou em ser médica, porém, esbarrou na dificuldade de aprender inglês – uma habilidade essencial para a profissão.

“Fiz vários cursos, mas o idioma não entrava na minha cabeça. Até que encontrei uma professora que ensinava a partir do português e me apaixonei”, diz.

Em 2003, começou a dar aulas paralelamente a outros trabalhos, mas sem imaginar que empreenderia no futuro. A virada veio em 2013, quando, aos 30 anos, se viu em um momento difícil, com um filho pequeno e passando por um divórcio, e muitas incertezas profissionais. “Ninguém acreditava mais em mim e resolvi que era hora de me reinventar, pois eu acreditava no meu potencial”.

Determinação e criatividade para transformar R$ 600 em um negócio promissor

Como não estava disposta a fazer empréstimos, Carolina usou as ferramentas que tinha: contatos, determinação e R$ 600. Uma aluna particular mencionou que sua mãe, dentista, dispunha de uma sala vazia no fundo do consultório.

Sem muita verba, apostou em permutas: aulas de inglês aos outros filhos da proprietária pelo aluguel e à filha de um pedreiro para a reforma do espaço. E com o intuito de atrair mais alunos, distribuía panfletos nos horários de pico no metrô.

"Foi uma estratégia inicial, pois sabia que muitas daquelas pessoas estavam cansadas e poderiam ver a língua inglesa como uma oportunidade de mudar de vida, já que ajuda a abrir portas", explica.

Ela lembra que muitas desviavam e, no início, ouvia 100 ‘nãos’ para um ‘sim’, mas nunca ligou. Essa resiliência foi essencial para o crescimento da escola que, no primeiro ano, passou de oito para 80 alunos.

Com o crescimento acelerado, percebeu que precisava se especializar em outros temas. Buscou capacitações em gestão financeira e administração no Sebrae, incluindo o curso Empretec. “Foi a base que precisava. Não sabia nem o que era fluxo de caixa e aprendi tudo lá”.

Inicialmente, expandiu com unidades físicas, no entanto, o grande salto veio com a transição para o digital e o uso das redes sociais. O primeiro lançamento online faturou R$ 70 mil em uma semana. No segundo, o lucro dobrou para R$ 130 mil, e no terceiro, chegou a R$ 300 mil.

O caminho para se tornar a "teacher dos Famosos"

O interesse das celebridades surgiu naturalmente. “Pelo boca a boca mesmo e como reflexo dos conteúdos que comecei a produzir no Instagram”, conta. A primeira aluna famosa foi a influenciadora digital Dani Bolina. Depois, outras figuras conhecidas procuraram seus cursos, cujo diferencial está na abordagem, que leva em conta a superação de questões comportamentais e possíveis bloqueios. "Inglês é muito mais emocional do que cognitivo", afirma.

A escola oferece duas opções de capacitação: acompanhamento individual com aulas semanais e possibilidade de plano customizado para quem precisa se desenvolver no idioma para algum objetivo específico; e imersão online com aulas três vezes por semana, em grupo e ao vivo. Os grupos contam, em média, com 300 pessoas e uma equipe de monitoramento de professores.

“Também realizamos atendimentos fora das salas, com correção individualizada”, explica. Há, ainda, um canal no YouTube que disponibiliza vídeos com dicas, aulas e conteúdos exclusivos.

Foi assim que o título de "Teacher dos Famosos" começou a ganhar força e foi registrado oficialmente como marca.

Propósito, equilíbrio financeiro e mentalidade de crescimento

Na visão da empresária, o sucesso no empreendedorismo está baseado em três alicerces. O primeiro é evitar dívidas iniciais. “Muitos se iludem ao recorrer a empréstimos altos, mas acabam focando apenas no pagamento das dívidas. O segredo é usar os recursos disponíveis e crescer aos poucos, reinvestindo no negócio”. Já o segundo é a mentalidade. Desde o começo, ela fez questão de não ter um plano B. “Havia só um: fazer o negócio dar certo. Isso me ajudou a superar desafios e adaptar as estratégias ao longo da jornada”.

Tão importante quanto esses dois pontos, é nunca perder sua essência. Nesse sentido, reforça o poder da espiritualidade. "Em momentos difíceis, foi minha conexão com Deus que me sustentou", conta. Para ela, o verdadeiro sucesso não está apenas no faturamento, mas no impacto que gera na vida de seus alunos. “Cada desafio que enfrentei me preparou para chegar onde estou hoje”, completa.

Carolina recomenda, ainda, evitar comparações, especialmente com empreendedores já estabelecidos. “O foco deve ser construir seu próprio caminho, utilizando as ferramentas que estão ao alcance. Empreenda com paixão, resiliência e fé, e os resultados virão", finaliza.