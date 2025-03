Professora de 41 anos usou seus últimos US$ 99 para abrir negócio – agora vai faturar US$ 1,9 milhão

Lisa Collum começou sua jornada empreendedora com os últimos US$ 99 de sua conta bancária e uma ideia simples: ajudar alunos a aprimorarem suas habilidades de escrita.

O que parecia um projeto modesto, se tornou uma empresa altamente lucrativa, a Top Score Writing, que atualmente fatura cerca de US$ 1,9 milhão por ano. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Inicialmente, Collum conciliava sua carreira como professora com a venda de currículos de redação em fichários para escolas e professores. A demanda cresceu rapidamente, impulsionada pela eficácia do material, levando a empresa a se expandir para os 50 estados dos EUA.

O crescimento do negócio permitiu que, em apenas quatro anos, sua renda ultrapassasse os US$ 40.000 anuais que ganhava como professora. Em 2015, a Top Score Writing se tornou sua principal ocupação e Collum adquiriu a Coastal Middle and High School, uma instituição particular sem fins lucrativos.

O segredo número 1 da empreendedora

O caso de Lisa Collum é um exemplo de como a compreensão de finanças corporativas é essencial para qualquer empreendedor.

Sua transição de professora para empresária exigiu conhecimentos sobre gestão de fluxo de caixa, precificação de produtos e reinvestimento de lucros para crescimento sustentável.

Desde a venda dos primeiros fichários por US$ 75 até a estruturação de um modelo de negócios lucrativo, sua trajetória é marcada por decisões financeiras estratégicas e instintos empresariais bem desenvolvidos.

Curso sobre finanças por R$ 37

