Produção de veículos recua no 1º semestre e montadoras mudam estratégias

A indústria automotiva vem se recuperando gradualmente no país, em um ambiente deteriorado pela pandemia do novo coronavírus. Mas o desempenho está muito abaixo do ideal. Além da queda de quase 40% das vendas no primeiro semestre, a produção recuou pela metade no período. Diante deste cenário, montadoras adotam novas estratégias para atrair o consumidor.

Na manhã desta segunda-feira, 06, a Anfavea, associação que reúne as montadoras, irá divulgar o desempenho da indústria no primeiro semestre. O pior resultado deve vir das exportações, porque mesmo antes da pandemia os embarques já vinham patinando devido à crise econômica na Argentina, destino de 70% das vendas externas do setor.

No mercado doméstico, as vendas de automóveis e comerciais leves em junho subiram 116% sobre maio, mas o resultado não foi suficiente para estancar a queda acumulada dos seis primeiros meses do ano.

A reabertura das concessionárias ao redor do país contribuiu para melhorar um pouco a situação do setor, mas as montadoras têm adotado novas estratégias para continuar vendendo. Uma delas é a aposta cada vez maior no ambiente eletrônico, com experiências que permitem ao consumidor escolher o carro e todos os opcionais pela internet. Em alguns casos, o cliente pode até receber o veículo em casa.

Outra estratégia importante é a manutenção do calendário de lançamentos. Com eventos online para a imprensa especializada e campanhas de marketing, as montadoras vêm conseguindo atrair a atenção do consumidor e transformar desejo em vendas.

A Volkswagen, por exemplo, esgotou em apenas um dia o estoque de pré-venda do seu mais novo lançamento, o Nivus. Foram 1.200 unidades vendidas online.

A General Motors também acaba de lançar a nova geração da Tracker. Rapidamente, o SUV da marca escalou o ranking de vendas. A Fiat lançou, no final de junho, a nova geração da sua picape campeã de vendas, a Strada, em um evento que despertou a atenção do consumidor.

Para 2020, a indústria estima vendas de 1,8 milhão de unidades no país, bem longe do recorde de 2012, de 3,8 milhões de unidades. Com o bolo menor, a disputa por fatias do mercado deve se intensificar, justamente num momento em que o setor busca a melhor fórmula para pagar pelo desenvolvimento do veículo do futuro. Foi dada a largada para mais uma corrida cujo resultado é imprevisível.