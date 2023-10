Primeira rede social do mercado imobiliário cresce 130%

Não havia data melhor para o lançamento do Compre & Alugue Agora (CAA), a primeira rede social do mercado imobiliário. Foi no dia 27 de agosto, quando é celebrado o Dia do Corretor de Imóveis. Afinal, o principal objetivo da plataforma, que conecta especialistas do segmento imobiliário com quem está querendo comprar, vender ou alugar imóvel, é dar protagonismo para os corretores.

“Mesmo com os avanços tecnológicos que transformaram o segmento, esses profissionais sempre foram deixados de lado”, diz Ana Carolina Gozzi, co-CEO da empresa. “São os verdadeiros protagonistas do mercado imobiliário.”

Um mês após o lançamento, o Compre & Alugue Agora (CAA) registrou crescimento de 130% no número de usuários cadastrados — agora são mais de 3,3 mil, de diversas regiões do Brasil. Para celebrar essa conquista, a plataforma vai promover uma festa de Halloween para os corretores e proprietários de imóveis. Será no dia 26 de outubro, em São Paulo, na Limelight, uma das casas noturnas mais badaladas da cidade.

Exclusivo, o evento deverá reunir mais de 500 convidados. A festa foi idealizada para que os especialistas desse mercado vivenciem momentos de descontração e aproveitem para ampliar o networking, estratégico para profissionais de qualquer setor. A noite terá direito a brindes exclusivos, maquiagem artística e atrações temáticas.

Corretora e advogada, Ana Carolina fundou a plataforma ao lado do pai, Fabio Gozzi, e do tio, José Gozzi — os dois acumulam mais de 40 anos de atuação no ramo imobiliário. “Sendo uma família de corretores, conhecíamos muito bem todas as dores e as oportunidades dessa profissão”, diz a co-CEO. “O rápido crescimento comprova que nossa tese estava certa e de que encontramos uma solução para uma dor do mercado.”

Como funciona o Compre & Alugue Agora

Um dos objetivos da ferramenta é encurtar o tempo que os imóveis costumam levar, no Brasil, para serem vendidos: são cerca de 16 meses, em média, de acordo com a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc). Com o Compre & Alugue Agora (CAA), fica muito mais rápido e fácil.

Mais de 600 mil corretores de imóveis no Brasil, estima-se, podem se beneficiar do modelo de negócios dessa nova rede social. Hoje restrita à Grande São Paulo, a plataforma pretende se espalhar por todo o estado no ano que vem — e começar a olhar para outras regiões do país em 2025.

Vantagens para corretores

A startup se diferencia, na comparação com outras plataformas digitais, por não participar da comissão de corretagem, destinando 100% dos valores para os corretores e para as imobiliárias. E o Compre & Alugue Agora (CAA) não interfere na carteira de clientes dos especialistas.

Faltou dizer que não existe a possibilidade de negociação de imóveis sem a participação de corretores. E que não se trata de uma imobiliária digital ou de um hub de anúncios. Em resumo, a plataforma criada pela família Gozzi é uma rede social própria para esse meio — na qual os assinantes podem postar em suas páginas os imóveis disponíveis, fotos, vídeos, atualizações do mercado e realizar, por exemplo, transmissões ao vivo.

Há quatro opções de assinatura mensal para corretores de imóveis e imobiliárias, lembrando que até dezembro dá para se associar gratuitamente. A plataforma inclui funcionalidades de LinkedIn e GetNinjas em um mesmo ambiente e ainda dispõe de um assistente virtual especializado no mercado imobiliário, o Iago.

Como se trata de uma ferramenta completa, a primeira rede social do mercado imobiliário também oferece outras facilidades. Permite, por exemplo, a impressão de placas divulgadoras para os anúncios físicos ou mão de obra para pintura dos imóveis — disponibilizá-los com as paredes em dia faz toda a diferença.

Corretores e imobiliárias cadastrados contam ainda com uma série de recursos exclusivos, que favorecem a captação de imóveis e a promoção das carteiras. Também ajudam a entrar em contato com clientes e a otimizar a gestão do negócio, além de apresentar outras informações e orientações. Todas as funcionalidades podem ser acessadas via site e, a partir de novembro, por aplicativo de celular.

Público-alvo

A plataforma tem quatro públicos-alvo. Os corretores e as imobiliárias, que devem realizar uma assinatura para criar suas páginas e anunciar seus imóveis, são o foco principal. Os interessados em comprar ou alugar imóveis, que podem consultar as páginas dos corretores e imobiliárias sem obrigatoriamente fazer cadastro, compõem outro público.

E ainda há os proprietários de imóveis que querem vendê-los ou alugá-los – casas e apartamentos podem ser cadastrados na plataforma sem custo. Por fim, a rede social também se volta para profissionais como porteiros, pedreiros e diaristas. Estes podem se disponibilizar para auxiliar os corretores por meio da plataforma e ganhar uma renda extra.

A rede social já premiou uma corretora parceira para assistir à final da Champions League, em junho deste ano, em Istambul, na Turquia, e levou duas outras para a Disney. Também há planos de sortear hospedagens no castelo da plataforma, situado em Campos do Jordão. E várias outras iniciativas para celebrar, reconhecer e valorizar os corretores estão previstas. A festa de Halloween do dia 26 é uma delas.